Universidade obrigada a suspender aplicação que filma alunos nos exames

A Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) obrigou uma universidade portuguesa a deixar de obrigar os alunos a descarregarem uma aplicação para garantir que não copiam durante a realização de exames à distância.

A deliberação censura a universidade e diz que durante o exame a aplicação trata e transfere para os Estados Unidos da América, de forma automática, "uma grande variedade de dados pessoais", incluindo a "gravação permanente de som e imagem do aluno através da webcam".

A deliberação publicada pela CNPD não identifica a universidade em causa, mas uma consulta ao portal de contratos públicos confirma que a aplicação identificada pela Comissão - a Respondus - foi contratada pela Universidade do Minho, tendo custado 10.800 euros.

Fonte oficial da Universidade do Minho não confirma nem desmente que a deliberação da CNPD se destina a esta universidade, apenas prometendo, para breve, uma reação, acrescentando que não foi a única instituição do ensino superior a ser alvo de queixas dos alunos pelo uso da aplicação.

A CNPD obriga, aliás, a universidade a suspender a utilização do software Respondus, algo que já foi feito, como se pode ver no site da instituição, pela Universidade do Minho.

Segundo a deliberação, a aplicação em causa usa "técnicas de análise de vídeo conjugadas com padrões biométricos que permitem monitorizar o comportamento do aluno, com base na deteção facial e nos seus movimentos, bem como nas suas interações com o computador através dos movimentos do teclado e do rato, medições de tempos de resposta a cada pergunta", para perceber se o aluno estará, eventualmente, a copiar durante o exame.

A CNPD conclui que os dados pessoais são alojados nos EUA em servidores da Amazon, sem garantias de cumprimento do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD).

A recente decisão da CNPD contraria um primeiro parecer do encarregado de proteção de dados da universidade que concluiu que a aplicação protegia os direitos dos estudantes.

A CNPD explica que a época de exames ainda não começou, mas a universidade tem incentivado a instalação prévia da Respondus para que os alunos a testem e se familiarizem com o seu funcionamento obrigatório no dia da avaliação.

Em paralelo, a universidade recebeu ordens da CNPD para que requeira junto da empresa detentora da aplicação que apague todos os dados pessoais já recolhidos, enviando, posteriormente, um comprovativo dessa mesma destruição.