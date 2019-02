Hoje é dia de superlua. E será a maior do ano

A primeira superlua do ano foi especial porque foi acompanhada de um eclipse total , mas esta terça-feira promete ser a mais impressionante de 2019.

Normalmente a superlua aparenta ser maior do que lua cheia habitual, mas esta tarde parecerá crescer ainda mais: vai aparecer no céu 14% maior e 30% mais brilhante.

Isto porque esta lua cheia coincide com o perigeu, o ponto da órbita da Lua em que esta se encontra mais próxima da Terra.

"Será a mais favorável para se observar pois os instantes do perigeu e da lua cheia estão apenas desfasados de 06h51 horas", escreve o Observatório Astronómico de Lisboa.

A melhor altura para observar o fenómeno será no momento em que a lua nasce - em Lisboa pelas 18h17, no Porto pelas 18h10, no Funchal pelas 18h58 e em Ponta Delgada pelas 18h28.

Como habitual, a lua vai também assumir um tom avermelhado. Isto deve-se ao facto de a luz solar ser filtrada pela atmosfera da terra, de modo a que sejam absorvidas as tonalidades azuis, prevalecendo as vermelhas. Quanto mais próxima estiver a lua da terra, maior é a refração dos raios vermelhos.

Neste perigeu, que ocorrerá às 9h03 horas, a Lua estará a uma distância de aproximadamente de 356.761 km da Terra.

A próxima e última superlua do ano ocorrerá no dia 21 de março.