São os vídeos mais vistos do ano de 2018 e percorreram o mundo para alcançar tal façanha. Desde desafios da internet até CR7 a ser CR7, há ainda espaço para (pelo menos) um título poucos de nós conseguirão ler. Com mais de 673 milhões de visualizações coletivamente, estes foram os momentos que o mundo assistiu, comentou e partilhou em 2018. A lista seguinte não leva em conta apenas as visualizações, mas também as partilhas, comentários e likes.

Top 10 mais vistos a nível mundial:

1. To Our Daughter

2. Real Life Trick Shots 2 | Dude Perfect

3. we broke up

4. Walmart yodeling kid

5. Do You Hear "Yanny" or "Laurel"? (SOLVED with SCIENCE)

6. Portugal v Spain - 2018 FIFA World Cup Russia™ - MATCH 3

7. Building Swimming Pool Around Underground House

8. Cobra Kai Ep 1 - "Campeão Degenerado" - A Saga Karatê Kid Continua

9. Behan Bhai Ki School Life - Amit Bhadana

10. NGƯỜI TRONG GIANG HỒ PHẦN 6 | LÂM CHẤN KHANG | FULL 4K | TRUYỀN NHÂN QUAN NHỊ CA | PHIM CA NHẠC 2018

A nível mundial, os latinos continuam a dominar. Depois da loucura com Despacito em 2017, foi "Te Bote", com mais de mil milhões de visualizações, quem dominou em 2018.

Top 10 mundial músicas:

1. Te Bote Remix - Casper, Nio García, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny, Ozuna | Video Oficial

2. Nicky Jam x J. Balvin - X (EQUIS) | Video Oficial | Prod. Afro Bros & Jeon

3. Maroon 5 - Girls Like You ft. Cardi B

4. Daddy Yankee | Dura (Video Oficial)

5. Ozuna x Romeo Santos - El Farsante (Remix) (Video Oficial)

6. Becky G, Natti Natasha - Sin Pijama (Video Oficial)

7. El Chombo - Dame Tu Cosita feat. Cutty Ranks (Official Video) [Ultra Music]

8. Drake - God's Plan

9. Reik - Me Niego ft. Ozuna, Wisin (Video Oficial)

10. Vaina Loca - Ozuna x Manuel Turizo (Video Oficial)