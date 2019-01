Tabelas periódicas humanas dão vida a um sonho com 150 anos

No ano em que se assinalam 150 anos da primeira versão da tabela periódica concebida pelo cientista russo Dmitri Mendeleev, 118 em que alunos, professores e outros membros da comunidade escolar de vários países transformam-se esta terça-feira nos 118 elementos químicos.

Esta manhã vão formar-se tabelas periódicas humanas em Lisboa, Porto, Coimbra, Braga, Aveiro, Vila Real, Évora, Tomar, Funchal, Covilhã e Faro.

Dulce Simão, professora do Departamento de Engenharia Química do Instituto Superior Técnico explica à TSF em que consiate esta iniciativa.

O objetivo é destacar o papel da química na humanidade e mostrar como pode o caos de muitas pessoas juntas transformar-se em organização, tal como Mendeleev sonhou.

Aprender a tabela periódica é mais do que decorar símbolos e nomes, destaca Dulce Smião.

No Facebook, o presidente da câmara do Porto, Rui Moreira, partilhou imagens da manhã nos Aliados:

Na terça-feira começa oficialmente aquele que foi declarado pelas Nações Unidas o Ano Internacional da Tabela Periódica dos Elementos Químicos.

A tabela periódica tem 118 elementos químicos, dispostos em colunas segundo o seu número atómico, que define as propriedades químicas, e já não é igual à criada por Dmitri Mendeleev. Foi atualizada em 2016 com a introdução de quatro novos elementos obtidos em experiências: nipónio, moscóvio, tenesso e oganésson.

A cerimónia de abertura do Ano Internacional da Tabela Periódica dos Elementos Químicos decorre na terça-feira, na sede da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), em Paris, com intervenções do químico holandês Ben Feringa, Prémio Nobel da Química em 2016 e sócio honorário da Sociedade Portuguesa de Química, e do físico nuclear russo Yuri Oganessian, pioneiro na descoberta dos elementos químicos mais pesados. O elemento 118, o último da tabela periódica que foi sintetizado em laboratório pela primeira vez em 2002, chama-se oganésson em sua homenagem.

LER MAIS: A tabela periódica é "o código de toda a matéria do universo"