Na Finlândia é considerado um direito fundamental e as Nações Unidas dizem que é tão importante como a água ou a habitação. Mas também já serviu para vigiar uma máquina de café e houve quem pensasse (e escrevesse) que era uma moda passageira, que nunca poderia substituir o contacto humano.

PUB

Falamos da internet. Atualmente, oito milhões de portugueses socializam duas horas por dia em rede e só 14 pessoas em todo o mundo têm acesso ao seu núcleo central - um deles é português. No dia em que passam 30 anos de uma proposta que a tornou viral, apresentamos-lhe alguns dos factos mais curiosos sobre a internet:

- Sabia que o primeiro e-mail foi enviado em 1971? Atualmente são enviados mais de 250 mil milhões por dia.

- Sete anos depois do primeiro e-mail, chegava a primeira mensagem de spam. Foi enviada em 1978 e era uma mensagem interna enviada pelo responsável de marketing da Digital Equipment na Arpanet, que mostrava as vantagens de um novo modelo de computadores. Na altura ainda ninguém lhe chamava spam, já que o termo só surgiu nos anos 80 do século passado, inspirado num sketch dos Monty Python . Antes disso, spam era só uma marca de gordura enlatada.

- Um e-mail tem uma pegada ecológica de 4g de CO2. Pode parecer pouco, mas a internet é responsável por 2% das emissões globais de CO2. Ou seja, polui tanto como a aviação civil.

- O primeiro site está offline, já não pode ser encontrado pelos cibernautas, mas quem não quer deixar morrer a história tratou de fazer uma réplica, que pode ser vista aqui. Estima-se que tenha perto de dois mil milhões de sites para se entreter. O domínio com o registo mais antigo é symbolics.com . Em Portugal, o primeiro registo foi em 1991 e também está ativo: dns.pt .

- Quando Mike Sendall, chefe de Tim Berners-Lee, recebeu o relatório que serviu de base à criação da web, escreveu uma nota: "Vago, mas excitante".

- Mesh , M oi , Tim ou www. Berners-Lee pensou em vários nomes para o projeto que deu origem à Web, e ntre os quais Mine Of Information (excluído porque a sigla seria " moi ", "eu" em francês) e The Information Mine. O britânico, um altruísta que abdicou dos direitos de autor, rejeitou tudo o que lhe pareceu demasiado egocêntrico. Acabou por ficar www, que para além de definir o alcance global e interligado, era atraente do ponto de vista gráfico. No dia 30 de abril de 1993, a World Wide Web ficou disponível para todos gratuitamente. A sua principal característica é a de se manter em domínio público, o que dá liberdade de acesso a qualquer pessoa.

- Talvez não saiba, mas o primeiro servidor de Web foi criado por Steve Jobs e nele foi colado um aviso escrito à mão: "Não desligue esta máquina. É um servidor de Web!!"

Foto: CERN

- A internet é utilizada por quatro mil milhões de pessoas, em Portugal são oito milhões que navegam a uma velocidade média de 30,19 Mbps (nos EUA a velocidade média é de 77,32 Mbps). Em geral, cada utilizador de internet passa, em média, 2h10m por dia nas redes sociais. A expressão "rede social" surgiu em 2005, com o surgimento do MySpace, mas antes da publicação da Web existiam os serviços básicos em BBS (lembra-se dos mIrc?). Os precursores das redes sociais chegaram bem mais cedo: em 1995 foi lançado o site Classmates.com e em 1997 nasceu o SixDegrees.com.

- Estima-se que em 2019 o tráfego móvel global seja de 209 exabytes - dez vezes mais do que 2014. A empresa Cisco prevê que o tráfego IP alcance 396 Exabytes por mês, até 2022 , o que representa um conjunto anual de 4.8 Zettabytes. Mas nem todo o tráfego é humano, já que mais de metade do tráfego da internet é gerado por máquinas.

- Apenas quatro anos depois da criação, o www já tinha 50 milhões de utilizadores. A televisão demorou 14 anos a atingir este número, rádio precisou de 38 aniversários. Também em 1993, Carl Malamu lançou o "Internet Talk Radio", a primeira emissão de rádio online . A TSF estreou-se na Web em 1996.

- O Instituto Nacional de Normalização e Tecnologia , no Colorado, criou o relógio atómico NIST-F1 . Este é o relógio que é usado para medir o tempo na internet e que garante a sua precisão .

- Os gatos têm atualmente uma boa quota de mercado na internet, mas nem sempre foi assim. O primeiro vídeo do YouTube, lançado em 23 de abril de 2005, é mais plural e chama-se "Me at the Zoo" . O autor é Jawed Karim , um dos cofundadores da plataforma.

- A internet tem o mesmo peso de um morango. O cálculo do peso da internet foi feito pelo investigador Russell Seitz , em 2006. A conta é baseada na quantidade de eletrões movimentados no envio e receção de dados. Apesar da quantidade absurda de energia que gera em seu torno, o peso total da rede é de apenas 50 gramas, o equivalente a um morango. Isso porque os eletrões têm um peso muito próximo de zero.

- Apesar de tudo, em 1995 ainda havia quem duvidasse do potencial da Web. Clifford Stoll publicou na revista Newsweek um artigo intitulado Por que é que a Web não será o Nirvana. Na opinião do astrónomo e especialista em informática, a era da internet seria apenas uma moda passageira.

- Toda a informação que está disponível na internet é protegida apenas por 14 guardiões . Cada um tem uma chave que dá acesso a um núcleo central. Um deles é o português, João Damas.

- Já há um dia em que se luta pela defesa da liberdade de expressão na Web. O dia 12 de março é também o dia contra a cibercensura .