Governo garante que vai retomar negociações com professores

A secretária de Estado Adjunta e da Educação, Alexandra Leitão, assegurou, esta quinta-feira, que vai retomar o diálogo com os sindicatos sobre a recuperação do tempo de serviço congelado nas carreiras dos professores.

"A norma do Orçamento de 2019 vai ser cumprida e muito em breve voltaremos às negociações com os sindicatos", assegurou Alexandra Leitão, no Fórum TSF.

A secretária de Estado afirmou que as estruturas sindicais serão as primeiras a ser informadas das datas em concreto" para a retoma das negociações.

"Esta negociação não parte do zero. É uma nova negociação, imposta pela lei do Orçamento para 2019, mas a Lei do Orçamento de 2018 foi cumprida e culminou com a aprovação de um decreto-lei que permitia a recuperação de três anos de serviço, o que representou um esforço considerável de aproximação da parte do Governo", acrescentou Alexandra Leitão.

Sobre a possibilidade de os professores fazerem greve às aulas do 12.º ano, condicionado a ingressão no ensino universitário de milhares de alunos, o Ministério da Educação não esconde a preocupação, mas acredita que haverá condições para concluir o ano letivo.

"Nós confiamos na responsabilidade e até no altruísmo dos professores, confiamos que haverá condições para acabar o ano letivo com tranquilidade", declarou a secretária de Estado.

Esta semana, o secretário-geral da Federação Nacional Dos Professores (Fenprof) afirmou que qualquer episódio de intranquilidade que aconteça nas escolas será responsabilidade do Governo.

"O terceiro período vai ser um período em que tudo o que possa acontecer, tudo o que possa de intranquilidade surgir, todos os problemas que possam aparecer, responsabilizamos o Dr. António Costa, o primeiro-ministro do Governo de Portugal e o Governo na sua totalidade pelas consequências que possam existir para os alunos e para as escolas dessa luta que vai, de certeza, ter lugar", disse Mário Nogueira.

Depois de uma reunião com o Partido Socialista, esta segunda-feira, o líder da Fenprof fez saber que as organizações sindicais vão consultar todos os docentes para saber "até onde estão dispostos a ir" caso o Governo continue a recusar negociar a recuperação dos nove anos, quatro meses e dois dias de carreiras docentes congeladas.

Para já, está marcada para março uma manifestação nacional dos professores.