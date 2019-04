Número de mortos em acidente na Madeira sobe para 29, todos de nacionalidade alemã

Numa conferência de imprensa no Hospital dr. Nélio Mendonça, no Funchal, o médico Pedro Freitas adiantou que a vítima mortal é "uma mulher estrangeira" que se encontrava nos cuidados intensivos.

"Das 28 vítimas [feridos] que deram entrada no hospital, dois são de nacionalidade portuguesa e o resto são estrangeiros e não há crianças" entre os feridos assistidos no hospital, assegurou o clínico.

O clínico indicou que três dos feridos do acidente com o autocarro estavam àquela hora no bloco operatório, sendo estes "os casos mais complicados".Outros três estavam na sala de observação do serviço de urgência, enquanto os restantes encontravam-se em observação no mesmo serviço, mas numa área menos monitorizada.

Pedro Freitas adiantou que dois feridos que chegaram ao hospital dois tiveram alta no mesmo dia. A equipa clínica sustentou ainda que "de momento é prematuro" avançar com mais elementos relacionados com o prognóstico dos feridos, e remeteu para nova conferência de imprensa para as 10h00 desta quinta-feira.

Pedro Freitas referiu que "de momento não há necessidade de haver transferência de vítimas para fora da região", acrescentando que "muitas das vítimas estão por identificar".

A presidente do Conselho de Administração do Serviço Regional de Saúde (SESARAM), Tomásia Alves, expressou o "profundo pesar pelo falecimento das 28 vítimas no local", adiantando que à chegada ao hospital, às 19h00, foram de imediato disponibilizados "os meios para prestar apoio às vítimas e familiares".

De acordo com Tomásia Alves, no âmbito do plano de emergência da unidade hospitalar foi ativado um gabinete de apoio com as linhas telefónicas - 291705659, 291705778 e 291705679.O SESARAM apelou ainda à população para recorrer ao serviço de urgência "apenas em situações urgentes ou emergentes".

A responsável do SESARAM acrescentou terem sido contactados os serviços de Medicina Legal e o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.

Na quarta-feira, pelas 18h30, um autocarro turístico com 56 pessoas despistou-se numa ravina, e rebolou num terreno na zona do Caniço de Baixo, no concelho de Santa Cruz. São 29 as vítimas mortais e 27 o número de feridos.

O Ministério Público já ordenou a abertura de um inquérito para apurar as causas deste acidente. O Governo Regional da Madeira decretou três dias de luto no arquipélago.

