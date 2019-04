Um autocarro de turismo despistou-se esta tarde na zona do Caniço, na Madeira, provocando pelo menos 28 mortos, confirmou à RTP o presidente da Câmara de Santa Cruz.

"Recebi agora a informação que estão confirmados 28 vítimas mortais, 11 homens e 17 mulheres", explicou Filipe Sousa.

O autarca de Santa Cruz, Filipe Sousa, confirma 28 vítimas mortais,

O autarca confirmou ainda que há vítimas de várias nacionalidades.

Vários meios de emergência foram mobilizados para o local.

O acidente ocorreu numa curva na estrada da Ponta de Oliveira com a Rua Alberto Teixeira, sendo que o motorista terá perdido o controlo do veículo. O autocarro despistou-se e foi embater numa casa, como revelou o Diário de Notícias da Madeira.

O jornal descreve o cenário como "horrendo", admitindo que no local possa haver mais de uma dezena de vítimas.

VÍDEO CEDIDO PELO DIÁRIO DE NOTÍCIAS DA MADEIRA

Um vídeo registado por um fotojornalista do Diário de Notícias da Madeira, Rui Silva, mostra os primeiros momentos após o acidente mostra os bombeiros a socorrer as vítimas.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara de Santa Cruz confirmou a existência de mortos mas sem precisar o número.

De acordo com Filipe Sousa, que pelas 19:30 estava no local do acidente, "há mortos, mas a informação [sobre o número de vítimas] ainda não é certa".



"Várias pessoas foram retiradas para o hospital da Cruz de Carvalho, atual Hospital Central do Funchal e algumas estão a ser assistidas no local", afirmou o autarca, que aproveitou para "enaltecer o trabalho da Proteção Civil".