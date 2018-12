Derradeiro esforço. Ministra da Saúde convida sindicatos dos enfermeiros para reunião

Debaixo de fogo com greves que prometem não acabar tão cedo, a ministra da Saúde, Marta Temido, espera que nos próximos dias o diálogo entre o Governo e os enfermeiros leve a uma desconvocação da greve cirúrgica por parte dos sindicatos.

Com esse objetivo bem delineado, o Ministério da Saúde convidou as estruturas sindicais dos enfermeiros para uma reunião conjunta que irá decorrer esta sexta-feira. A ministra mostra-se otimista em relação ao fim das greves que têm paralisado os blocos operatórios do país.

Ouça as declarações da ministra sobre a greve dos enfermeiros

No final do debate sobre a Lei de Bases da Saúde, promovido pelo Partido Socialista na sua sede nacional em Lisboa, a ministra foi ainda questionada sobre o pedido de desculpas que fez aos enfermeiros após ter dito, em entrevista à TSF, que negociar com os grevistas é privilegiar os criminosos.

Segundo a ministra da Saúde, admitir os erros e pedir desculpa "não é vergonha nenhuma", sendo até uma "nova forma de estar na politica".

Ouça as declarações de Marta Temido sobre o pedido de desculpas

Mas durante o debate, o ex-ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, que deixou o Governo em outubro e que chegou a defender as cativações do gabinete de Mário Centeno (quem não se lembra da célebre frase num debate parlamentar "Somos todos Centeno"?) sublinhou, desta vez, a falta de investimento no setor e a necessidade de uma nova Lei de Bases da Saúde.

Ouça as declarações do ex-ministro da Saúde Adalberto Campos Fernandes

Foto: André Kosters/Lusa

Depois de ouvir as declarações do seu antecessor sobre a falta de investimento no setor, Marta Temido afirmou respeitar as opiniões de Adalberto Campos Fernandes, mas defendeu que mais importante do que o financiamento é a eficácia.

Ouça as declarações da ministra da Saúde sobre o investimento no setor

Mas até todas as negociações estarem concluídas e os desejos dos enfermeiros atendidos, as greves nos blocos operatórios prometem continuar, pelo menos até ao final do ano.