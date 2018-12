Presidente do INEM admite que acidente afetou "moral" dos funcionários

O presidente do INEM admite que nesta altura a moral dos funcionários do Instituto de Emergência está "afetada" pela tragédia do passado sábado.

"Estas coisas não nos passam ao lado, como é evidente. Servem para nos confrontar com a dificuldade que todos passados. Obviamente que o Instituto está sempre preocupado em garantir as melhores condições de trabalho e segurança para os nossos operacionais", sublinhou Luís Meira, em declarações registadas pela SIC Notícias.

O presidente do INEM admite que moral dos funcionários está em baixo na sequência do acidente que vitimou quatro operacionais.

Questionado sobre eventuais falhas relacionadas com o tempo que o socorro demorou a chegar até às vítimas, o presidente do INEM remeteu as respostas para o inquérito que está a decorrer.

Sobre essa investigação, o Ministro da Administração Interna espera que o relatório seja concluído no espaço de dias.

Entretanto, o Ministério Público confirmou esta segunda-feira que abriu um inquérito para investigar a queda do helicóptero, em Valongo.

"Foi instaurado um inquérito para apurar as circunstâncias que rodearam a ocorrência. As investigações são dirigidas pelo Ministério Público do DIAP [Departamento de Investigação e Ação Penal] do Porto", afirma a Procuradoria-Geral da República, em resposta a questões da agência Lusa.

A queda do aparelho provocou a morte aos quatro ocupantes que seguiam a bordo do aparelho.

