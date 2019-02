"Uma noite terrível." Cinquenta anos depois, Algarve recorda sismo de 1969

Ouça a reportagem de Maria Augusta Casaca sobre o sismo de 1969

No dia 28 de fevereiro de 1969 a terra tremeu. O Algarve e Lisboa foram as zonas mais afetadas pelo terramoto que atingiu os 7,9 na escala de Richter. Em Bensafrim, no concelho de Lagos, houve pessoas que ficaram sem casa. O Presidente da República vai esta quinta-feira à Fortaleza de Sagres a uma cerimónia de evocação dos 50 anos do sismo.

José Nascimento lembra-se bem dessa noite. "Estávamos a descansar e 'vrum', aquilo tremeu por todo o lado." Foi o pânico. Também Judite tem memórias bem vivas. Tinha na altura 24 anos e recorda-se do medo que assolou a população de Bensafrim." Senti tudo a abanar, levantámo-nos em pânico, toda a gente saiu para a rua deixando as portas abertas", conta. Inúmeras casas ficaram destruídas e a sorte de muita gente foi ter saído para a rua. Almerinda Bárbara conta-se entre essas pessoas. Lembra que estava "tudo na rua a gritar " Ai Meu Deus, que isto é o fim do mundo".Pessoas em camisa de dormir ou apenas enroladas num lençol, como Manuel Pacheco, apanhado de surpresa pelo terramoto.

No dia 28 de fevereiro de 1969 Eugénia Santos tinha apenas 8 anos e recorda-se que "as réplicas foram sucessivas nos dias seguintes".

Diz-se que os animais pressentem os sismos e Joaquim Bernardo, hoje com quase 88 anos e que na altura vivia numa zona rural, tem provas disso." Até as galinhas tinham medo e o gado alvoraçou-se todo", conta. Uma coisa do outro mundo, diz a população em que, além do forte abanão, se viu também um clarão de luz, " como se fosse dia".

Muitas pessoas ficaram sem teto e, na altura, a Bensafrim deslocou-se o então primeiro-ministro Marcelo Caetano. Posteriormente as pessoas foram alojadas em casas de madeira e só mais tarde se construiu um novo bairro.

José Nascimento ainda se recorda que para muita gente o sismo teve consequências graves e representou um grande sofrimento." Muitas famílias ficaram sem alojamento, sem nada de nada",lastima.