Autoridades divulgam imagens da detenção do hacker que terá roubado e-mails do Benfica

A polícia de Budapeste divulgou fotografias do momento da detenção do hacker que alegadamente roubou e-mails ao Benfica.

Rui Pinto, de 30 anos, foi detido esta quarta-feira na Hungria , no âmbito de um Mandado de Detenção Europeu.

Segundo as autoridades húngaras, foi ainda apreendido material informático na posse do suspeito, que vai agora ser extraditado para Portugal num prazo de três semanas a um mês.

Segundo a Procuradoria-Geral da República, "em causa estão factos suscetíveis de integrarem crimes de extorsão qualificada na forma tentada, acesso ilegítimo, ofensa a pessoa coletiva e violação de segredo".

Rui Pinto tem 30 anos, é natural de Gaia e encontrava-se a viver em Budapeste, na Hungria. A primeira vez que surgiu associado à pirataria informática foi com uma fuga de informação sobre contratos e utilização de offshores para fazer circular dinheiro.

Mais recentemente, viu-se envolvido em vários outros processos: do Football Leaks, os e-mails do Benfica, as queixas da Doyen e os segredos do Sporting, divulgados em 2015.