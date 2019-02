"Advertência." A punição para juiz que atenuou pena de violência doméstica devido a adultério

O Conselho Superior de Magistratura decidiu aplicar uma "sanção de advertência registada" ao juiz desembargador Neto de Moura, o responsável por um acórdão onde se justificou uma pena suspensa num caso de violência doméstica com citações da Bíblia.

De acordo com o comunicado do CSM, a sanção de advertência foi votada a favor por quatro membros, "incluindo o Presidente, este com voto de qualidade, e o Vice-Presidente" e outros quatro membros votaram a "favor da aplicação de pena de multa". Registaram-se ainda "sete abstenções (dos membros que haviam votado a favor do arquivamento do processo)".

O Conselho decidiu ainda arquivar o processo disciplinar em que era visada a juíza desembargadora adjunta, "por onze votos contra quatro, por se ter entendido que não lhe era exigível demarcar-se formalmente de expressões que não integravam o núcleo essencial da fundamentação, antes constituindo posições da responsabilidade pessoal e exclusiva do relator".

O advogado do juiz, Ricardo Serrano Vieira, revelou à TSF que Neto de Moura vai recorrer da decisão.

"Uma coisa é aquilo que cada um acha e o entendimento que tem daquilo que leu em parte ou em todo naqueles dois acórdãos, outra coisa é a aplicação do direito", refere o advogado, frisando que tendo em conta as regras aplicadas ao cargo "podemos concluir que não há infração disciplina".

LEIA MAIS SOBRE O CASO:

- Juízes de acórdão polémico alvo de processo disciplinar

- Polémica Neto Moura: "Uma sentença não é um trabalho de autor"

- Juiz do Tribunal da Relação do Porto diz que está a ser deturpado de propósito

- Terá a sociedade "o direito de considerar Neto Moura mau profissional"?