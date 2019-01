Autoridades avaliam risco de exposição a amianto em escola de Cascais. DGS pede calma

A diretora-geral de Saúde diz que os alunos, pais e professores da Escola Secundária de Cascais não precisam de estar preocupados.

A Federação das Associações de Pais do Concelho de Cascais e o Conselho Municipal de Educação denunciou esta terça-feira que o amianto existe na cobertura da escola está a soltar-se devido a obras num edifício vizinho.

Em declarações à TSF, Graça Freitas assegura que as autoridades estão a fazer uma análise de risco mas, desde já, as pessoas podem ficar descansadas. Só depois dessa avaliação é possível definir se é preciso, ou não, adotar medidas para a remoção do risco.

Se no teto da escola "não houver fissuras, se não houver rachas, se não houver fraturas, não se libertam partículas para o ar e o risco é mínimo", nota.



A Direção-geral dos Estabelecimentos Escolares adiantou também à TSF que recebeu garantias por parte da câmara de Cascais que as obras no edifício vizinho não estão a ter impacto na escola.

O delegado regional Francisco Neves explica que foi criado um perímetro de proteção à volta do lugar onde decorrem as obras, pelo que a escola não foi afetada.

"Em nenhum momento esteve posta em causa a segurança do edifício escolar", garantiu a câmara municipal de Cascais através de uma equipa de Proteção Civil que esteve no local e da equipa de fiscalização da obra, a Francisco Neves.

Os pais dos alunos da Escola Secundária de Cascais temem que amianto que existe nas coberturas esteja a soltar-se.

"Com os rebentamentos diários, que andam à volta de duas a três vezes por dia, a escola como já é antiga, como tem muito amianto, aquilo está a rebentar por todos os lados e, pelo que eu sei, as partículas de amianto estão a espalhar-se", disse esta terça-feira à TSF, Maria Judite, que integra a Federação das Associações de Pais do Concelho de Cascais e o Conselho Municipal de Educação.