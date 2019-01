Diretores do Santa Maria e Pulido Valente "extremamente preocupados" com o futuro

Um grupo de mais de vinte diretores do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, que inclui os hospitais de Santa Maria e Pulido Valente, escreveram esta sexta-feira uma carta à Ministra da Saúde a manifestar "profunda preocupação" com a não-recondução do presidente do conselho de administração.

Numa carta a que a TSF teve acesso, os diretores dizem que "estranham que seja interrompido o trabalho de uma administração que sempre contou com o apoio da esmagadora maioria das chefias", sublinhando que há vários projetos e investimentos em andamento que receiam "que possam ser comprometidos com uma mudança súbita de administração".

"Na realidade não descortinamos nenhuma razão substantiva para mudar um rumo que vinha a ser traçado em consonância com as chefias médicas", argumenta a carta, terminando com uma manifestação de "extrema preocupação em relação ao futuro".

Como a TSF noticiou na quinta-feira , o presidente do Centro Hospitalar e Universitário de Lisboa Norte, Carlos Martins, foi informado pelo Governo de que será substituído à frente da instituição que gere um dos maiores hospitais do país. A mesma fonte adiantou, contudo, que a mudança já era esperada.

Tal como em mais de uma dezena de hospitais do país, o mandato acabou no final de 2018 e, numa reunião com a Ministra da Saúde, Carlos Martins já tinha manifestado vontade de sair, tendo pendente um convite para ir trabalhar para o setor privado.

Fonte oficial do Ministério liderado por Marta Temido apenas confirmava na altura que o mandato do presidente da administração que gere estes dois grandes hospitais de Lisboa acabou a 31 de dezembro, não se sabendo, para já, quem o irá substituir.