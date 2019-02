Sindicato acusa Governo de "arquitetar plano para armadilhar a greve" de enfermeiros

A Associação Sindical Enfermeiros Portugueses, um dos sindicatos que convocou a chamada greve cirúrgica, pediu aos enfermeiros que respeitem a decisão do governo, apesar de considerar que os argumentos para travar a paralisação são injustificados.

O Governo aprovou esta quinta-feira uma resolução para avançar com uma requisição civil na greve dos enfermeiros, alegando incumprimento da prestação de serviços mínimos.

Lúcia Leite, da Associação Sindical Enfermeiros Portugueses, diz à TSF que "foi arquitetado um plano para armadilhar esta greve". Ainda assim pede aos profissionais de saúde que "acatem" a requisição civil.

Sem querer apelidar os argumentos do Conselho de Ministros taxativamente de falsos, Lúcia Leite lembra que durante um "período de greve não podemos ter todas as cirurgias a ser realizadas como se estivéssemos a funcionar em período normal".

Lúcia Leite acusa ainda o Governo de estar mais preocupado com as eleições do que com as reivindicações dos enfermeiros.