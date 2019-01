"Roma" e "A favorita" lideram nomeações para os Óscares

O filme "Roma", do realizador mexicano Alfonso Cuarón, e "A Favorita", do grego Yorgos Lanthimos, lideram as nomeações, em dez categorias, dos prémios de cinema Óscares, anunciados esta terça-feira pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos.



Quatro anos depois de ter ganhado o prémio de melhor realizador com "Gravidade", Alfonso Cuarón volta a estar nomeado para melhor filme e melhor realização com "Roma". É a primeira vez que uma produção da plataforma Netflix está nomeada para melhor filme.



"Roma" está ainda indicada em simultâneo para melhor filme estrangeiro, fotografia (de Cuarón) e elenco feminino, com as atrizes Marina de Tavira e Yalitza Aparicio.



"A favorita", do grego Yorgos Lanthimos, segue empatada em dez categorias também, nomeadamente melhor filme, realização e elenco feminino, com Olivia Colman, Emma Stone e Rachel Weisz.

Para o Óscar de melhor filme foram selecionados "Roma", "A Favorita", "Black Panther", "BlacKkKlansman - O inflitrado", "Bohemian Rhapsody", "Green Book - Um guia para a vida", "Assim nasce uma estrela" e "Vice".

Na categoria de melhor realização estão Spike Lee ("BlacKkKlansman - O inflitrado"), Pawel Pawlikowski ("Guerra fria"), Alfonso Cuarón, Yorgos Lanthimos e Adam McKay ("Vice").

"Assim nasce uma estrela" segue com oito nomeações e embora assinale a estreia de Bradley Cooper na realização, falha o prémio nesta categoria.

Com sete nomeações está "Black Panther", de Ryan Coogler, o primeiro filme de super-heróis da Marvel a ser nomeado para melhor filme.

Os nomeados foram anunciados esta terça-feira pelo ator paquistanês Kumail Nanjiani e pela atriz norte-americana Tracee Ellis Ross.

A cerimónia está marcada para 24 de fevereiro, em Los Angeles, Califórnia, e a academia ainda não revelou se terá ou não apresentador.

A academia chegou a anunciar a escolha de Kevin Hart como apresentador dos Óscares, mas o ator acabou por renunciar depois de ter sido confrontado com afirmações homofóbicas, feitas há sete anos, consideradas ofensivas pela comunidade homossexual.

Veja aqui a lista completa dos nomeados para os Óscares:

Ator Secundário: Mahershala Alo (Green Book: O Guia), Adam Driver (BlacKkKlansman), Sam Elliot (Assim nasce uma Estrela), Richard E. Grant (Poderias perdoar-me?), Sam Rockwell (Vice)

Atriz Secundária: Amy Addams (Vice), Marina de Tavira (Roma), Regina King (Se a Rua Beale falasse), Emma stone (A Favorita), Rachel Weisz (A Favorita)

Guarda-Roupa: A Balada de Buster Scruggs, Pantera Negra, A Favorita, O regresso de Mary Poppins, Mary, Rainha dos Escoceses.

Edição: BlacKkKlansman, Bohemian Rhapsody, A Favorita, Green Book: O Guia, Vice

Original Score: Pantera Negra, BlacKkKlansman, Se a Rua Beale falasse, Ilha de Cachorros, O regresso de Mary Poppins

Curta de Animação: Comportamento Animal, Bao, Late Afternoon, One Small Step, Weekends

Curta de Ação: Detainment, Fauve, Marguerite, Mãe, Skin

Edição de Som: Pantera Negra, Bohemian Rhapsody, O primeiro Homem na Lua, Um lugar Silencioso, Roma

Mistura de Som: Pantera Negra, Bohemian Rhapsody, O primeiro Homem na Lua, Roma, Assim nasce uma Estrela

Ator Principal: Christian Bale "Vice", Bradley Cooper "Assim nasce uma Estrela", Willem Dafoe "At Eternity"s Gate", Rami Malek "Bohemian Rhapsody", Viggo Mortensen "Green Book - O Guia"

Atriz Principal: Yallittza Aparicio "Roma", Glenn Close "A Mulher", Olivia Colman "A Favorita", Lady Gaga "Assim nasce uma Estrela, Melissa McCarthy "Can u ever forgive me?"

Animated Feature Film: Incríveis 2, Ilha de Cachorros, Mirai, Força Ralph: Ralph Versus Internet, Homem-Aranha: No Universo Aranha

Cinematografia: Guerra Fria, A Favorita, Never look away, Roma, Assim nasce uma Estrela

Direção: BlacKkKlansman, Guerra Fria, A Favorita, Roma, Vice

Documentário: Free Solo, "Hail county, this morning this evening", Minding the Gap, Of fathers and sons, RBG

Documentary Short Subject: Black Sheep, End game, Lifeboat, A night at the garden, Period. End of sentence

Filme em língua estrangeira: Capernaum (Líbano), Guerra Fria (Polonia), Never look away (Alemanha), Roma (México), Shoplifters (Japão)

Maquilhagem: Border, Mary, Rainha dos Escoceses, Vice

Melhor Filme: Pantera Negra, BlacKkKlansman, Bohemian Rhapsody, A Favorita, Green Book - O Guia, Roma, Assim nasce uma Estrela, Vice

Efeitos Visuais: Os Vingadores: A Guerra do Infinito, Christopher Robin, O Primeiro Homem na Lua, Ready Player One, Han Solo: Uma História de Star Wars

Argumento Adaptado: A balada de Buster Scruggs, BlacKkKlansman, PODERIA ME PERDOAR?, Se a Rua Beale falasse, Assim nasce uma Estrela.

Argumento Original: A Favorita, First Reformed, Green Book - O Guia, Roma, Vice

Canção Original: "All the Stars" - Pantera Negra, "Ill fight" - RBG, The place where all lost things go" - O regresso de Mary Poppins, "Shallow" - Assim nasce uma Estrela, "When a cowboy trades his spurs for wings" - A balada de Buster Scruggs.

Production Design: Pantera Negra, O Favorito, O Primeiro Homem na Lua, O regresso de Mary Poppins, Roma