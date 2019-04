Dina: 40 anos de emoções em palco

Dina, o nome artístico de Ondina Maria Farias Veloso, venceu o "Festival da RTP da Canção" em 1992, com o tema "Amor de água fresca". Em 2006, descobriu que sofria de fibrose pulmonar, a doença ditou o fim precoce da carreira anunciado em 2016, mas o último concerto aconteceu a 22 de setembro de 2012.

Ana Bacalhau, B Fachada, Best Youth, Márcia e Samuel Úria foram alguns dos artistas que subiram aos palcos do Teatro Municipal do Porto e do Teatro São Luiz, para celebrar os 40 anos de carreira da cantora, com o espetáculo "Dinamite".

