Mayorga retira queixa por violação contra Ronaldo no tribunal estatal. Mas o caso não fica por aqui

De acordo com a acusação de que era alvo, Cristiano Ronaldo teria violado uma mulher num hotel em Las Vegas, em 2009 © Filipe Amorim/Global Imagens

O caso da mulher que acusava Cristiano Ronaldo de a ter violado num hotel em Las Vegas foi arquivado pelo Tribunal estatal do Nevada, eLas Vegas.

Pub Pub

De acordo com a Bloomberg , Katheryn Mayorga retirou a queixa por violação, no último mês, perante o tribunal estatal, em Las Vegas. Não foi referido se a mulher terá chegado a um acordo com o futebolista português.

O Maisfutebol a dianta , no entanto, que este facto não representa o fim do caso. Kathryn Mayorga retirou o processo do Tribunal Estadual do Nevada, mas terá apresentaso uma queixa idêntica no Tribunal Federal.

A 27 de setembro de 2008, a alegada vítima, uma norte-americana de 34 anos, tinha apresentado uma queixa contra Cristiano Ronaldo por um crime que teria sido cometido em 2009. O caso foi reaberto depois de a mulher ter apresentado novas informações sobre a alegada violação , colaborando com as autoridades na investigação. Note-se que, no Estado norte-americano do Nevada, os crimes sexuais não prescrevem desde que tenham sido devidamente reportados às autoridades.

Segundo a versão da mulher, Ronaldo terá conhecido Kathryn Mayorga numa discoteca em Las Vegas, em junho de 2009. O futebolista teria convidado um grupo de pessoas, entre as quais estava a alegada vítima, para a penthouse que ocupava no hotel onde estava hospedado. A mulher alega que, enquanto mudava de roupa na casa de banho, Cristiano Ronaldo lhe terá pedido para executar atos sexuais, empurrando-a depois para o quarto e violando-a.

Kathryn Mayorga teria depois sido levada a assinar um acordo para manter o silêncio sobre a alegada violação, pelo qual terá recebido 375 mil dólares (cerca de 324 mil euros). Com a reabertura do caso, a alegada vítima pedia uma indemnização no valor de 200 mil dólares (cerca de 173 mil euros) pelos danos que lhe foram causados.

Cristiano Ronaldo sempre negou publicamente a acusação. "Sou um homem feliz. Os meus advogados e eu estamos confiantes", disse o jogador português na altura, em reação ao caso.

Notícia atualizada às 10h53