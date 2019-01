As quatro hipóteses que a polícia coloca para o desaparecimento do avião de Emiliano Sala

Os serviços de resgate retomaram as buscas pelo avião em que viajava o jogador argentino Emiliano Sala, da equipa de futebol Cardiff City, que desapareceu no Canal da Mancha, esta segunda-feira.

Emiliano Sala e um piloto viajavam de Nantes, na França, para Cardiff, no País de Gales, quando as comunicações deixaram de ocorrer e a aeronave desapareceu , no Canal da Mancha.

"Retomámos as buscas. Dois aviões estão a descolar e vão procurar numa área específica onde cremos que teremos mais probabilidades de encontrar algo, baseado numa revisão das correntes e do tempo desde que (o avião) desapareceu", referiu a polícia na sua conta na rede social Twitter.

A polícia está, nesta altura, a considerar quatro possíveis cenários para o desparecimento do avião. O primeiro é o de que o avião aterrou num outro lugar, mas não estaeleceu qualquer contacto.

A segunda possibilidade é a de que o avião terá feito uma amaragem e que Emiliano Sala e o piloto do avião tenham sido resgatads por uma embarcação, mas sem estabelecer contacto.

A terceira hipótese equacionada é o avião ter caído à água, mas que o jogador de futebol e o piloto tenham conseguido chegar ao salva-vidas a bordo".

O último cenário em cima da mesa é o de que o avião tenha avariado no contacto com a água e que os dois homens tenham ficado no mar.

O jogador comunicou-se com amigos e expressou o seu temor em viajar no avião, pois tinha experimentado muita turbulência num outro voo que fizera entre Nantes e Cardiff.

Diego Rolán, antigo colega de Emiliano Sala, revelou a mensagem que Sala terá enviado, já a bordo do avião, momentos antes de este desaparecer.

"O Emiliano mandou uma mensagem a um amigo a partir do avião e disse-lhe que tinha medo. Que, se não o encontrassem, já sabiam que algo se tinha passado", revelou Diego Rolán à Rádio 1010 AM.

"Parece que o avião cai aos pedaços", diz Emiliano Sala na gravação. "Se dentro de uma hora e meia não tiverem novidades minhas, não sei se não terão de mandar alguém à minha procura", afirmou o jogador.

O ponta de lança, que representa o Nantes desde 2015 e que esta época marcou 13 golos em 21 jogos pela equipa francesa, tinha acabado de assinar pelos galeses do Cardiff, equipa da Primeira Liga inglesa.

Na sua carreira, Emiliano Sala, de 28 anos, passou pelo clubes portugueses do FC Crato, dos campeonatos distritais, antes de seguir para França, onde representou o Bordéus, o Orléans, Chamois Niortais, Caen e Nantes.

