"Foi um feeling." Como Vieira viu num sonho que Rui Vitória tinha de continuar

"Esta foi uma decisão que foi muito amadurecida durante a noite." Foi assim que Luís Filipe Vieira escolheu explicar a forma como decidiu pela continuidade de Rui Vitória no leme do Benfica.

A decisão surgiu, segundo Vieira, após uma noite de "pouco sono" passada no Seixal, em que o futuro do treinador do Benfica foi analisado. Aliada ao sono, um "feeling, uma luz" que Vieira diz ter visto e que o levou a manter Rui Vitória no clube. Esoterismo ou não, Luís Filipe Vieira revela que, mais do que racional, esta foi uma decisão sentimental.

As últimas horas têm sido de rebuliço na Luz e no Seixal. Rui Vitória, eliminado da Liga dos Campeões após uma goleada de 5-1, sofrida frente ao Bayern, foi dado como despedido por vários meios de comunicação. Na noite desta quinta-feira, o presidente do clube veio a público deixar a garantia: "Rui Vitória continuará a ser o nosso treinador. Está comprometido com o projeto do Benfica."

Esta não será, no entanto, a primeira noite de sono que o presidente do Benfica perde por causa de Rui Vitória. Existiram já outras ocasiões em que o treinador foi defendido, em público, pelo líder encarnado. A mais recente destas ocasiões foi há praticamente um mês.

Após a divulgação de uma conversa entre o presidente e o empresário César Boaventura, na qual era negociada a saída de Rui Vitória para o Everton, Vieira foi obrigado a vir a público explicar a situação, aproveitando para reforçar a confiança no treinador.

"Não era a minha intenção vender Rui Vitória. Quando fazemos um contrato com o treinador é para cumprir. E assim será. É estranho uma conversa destas ser revelada", revelava o presidente encarnado a 30 de outubro, reiterando a confiança no técnico: "É o homem certo para o projeto do Benfica."

Agora, Vieira repetiu a afirmação com a mesma convicção mas acrescentou-lhe uma dimensão quase paranormal. Fica a dúvida: será que a Luz concorda com a luz?

