Luís Filipe Vieira ao ataque: "Esse homem não pode apitar mais"

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, não poupou críticas à prestação de Fábio Veríssimo, que esta terça-feira foi videoárbitro do jogo entre Benfica e FC Porto, considerando que o árbitro "não pode apitar mais".

"O que se passou hoje é algo que nos deixa bastante preocupados. E de que maneira", começou por atirar o presidente encarnado, mencionando uma "nuvem de fumo" de e-mails e malas. "Quando assistimos a um homem que está com câmaras de televisão à frente dele, que é árbitro, que não consegue distinguir num lance - numa televisão - se é fora de jogo ou não. Que não consegue distinguir, no primeiro golo se há falta no meio-campo ou não, esse homem não pode apitar mais", referiu o líder benfiquista em declarações à imprensa à saída do estádio, em Braga.

"Esse homem não pode apitar mais."

Os lances a que Luís Filipe Vieira se refere são o do primeiro golo do FC Porto, no qual entende que deveria ter sido assinalada uma falta sobre Gabriel, e o do que seria o segundo golo dos encarnados, anulado por fora-de-jogo de Rafa.

"Quando uma televisão não consegue fazer isto e tem a lata de dizer ao árbitro, ou seja, de anular o primeiro golo do Benfica - que curiosamente o árbitro depois teve a coragem de o validar - é algo que nos deixa cada vez mais preocupados", disse Vieira referindo-se ao primeiro golo dos encarnados, no qual terá sido assinalada uma mão de Seferovic.

"Um homem destes, com duas câmaras, ou três, ou quatro - ou não sei quantas tem ao pé dele - não consegue distinguir quando é, ou não, fora de jogo e não consegue distinguir no lance do primeiro golo do adversário se há ou não falta no meio-campo", criticou Luís Filipe Vieira, referindo-se à atuação do VAR Fábio Veríssimo e às suas comunicações com o árbitro principal Carlos Xistra.

"Na dúvida, hoje, é fácil castigar o Benfica, é fácil penalizar o Benfica", atirou.

O Benfica foi esta terça-feira eliminado da Taça da Liga após ter sido derrotado por 3-1 pelo FC Porto.

