"Podia vir falar de touradas, mas tenho respeito pela instituição Benfica"

Depois da vitória (3-1) sobre o Benfica esta terça-feira em Braga, o treinador Sérgio Conceição, não se quis alongar em comentários sobre a partida.

"Podia vir aqui falar de touradas, mas tenho muito respeito pela instituição Benfica", frisou o treinador.

O técnico do FC Porto estava visivelmente emocionado pelo desaparecimento do avançado Emiliano Sala.

"O meu pensamento, o meu coração vai para a família do Emiliano Sala, que foi um jogador meu no Nantes. Um miúdo fantástico. E seguramente, neste momento, a família está a sofrer muito, nós equipa técnica tínhamos uma excelente relação muito boa com todos os jogadores, sofremos muito com a notícia do desaparecimento. Não sabemos muito bem como estão as coisas", disse o técnico portista.

