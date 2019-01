"Tivemos oportunidades para construir outro resultado"

O treinador do Benfica, Bruno Lage, estava naturalmente descontente com a derrota da equipa encarnada frente ao FC Porto, perdendo a oportunidade de marcar presença na final da Taça da Liga.

O jovem técnico lamentou o lance polémico anulado pelo videoárbitro, que daria o 2-2 ao Benfica, no final da primeira parte. Bruno Lage gostou do que viu depois no segundo tempo.

"Entrámos muito bem na segunda parte. Criámos duas oportunidades mas não conseguimos concretizar e saímos derrotados desta competição", lamentou.

Questionado sobre o desenrolar do jogo, Bruno Lage defendeu a atitude do Benfica na segunda parte. "Acredito no que fizemos na segunda parte. Podíamos ter vencido o jogo", sublinhou, acrescentando que a equipa perdeu "bolas a tentar jogar o jogo que fizemos".

Esse é o nosso caminho. É tentar, errar, e construir para evoluir o nosso jogo. Vamos ter agora uma semana para treinar e para aquilo que eu percebi, vai ser muito produtiva", rematou.