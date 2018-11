O ex-vice-presidente do Benfica afirmou estar convicto de que o regresso de Jorge Jesus ao Benfica é "inevitável".

Em entrevista no programa " Às onze no Café de São Bento" , Rui Gomes da Silva considera que a contratação de Jorge Jesus será "o pior erro" da direção de Luís Filipe Vieira e afirmou ainda que será "uma vergonha" caso os adeptos benfiquistas aceitem a decisão.

Sem saber se o regresso será em janeiro ou somente no final do campeonato, o ex-vice-presidente do Benfica disse ainda ser inevitável que o regresso de Jorge Jesus corra mal. A justificação é "a parte psicológica de Jorge Jesus".

Sobre a reviravolta na continuação de Rui Vitória, Rui Gomes da Silva considerou ainda como "caricato" a alteração de planos do dia para noite justificada como uma inspiração noturna de Luís Filipe Vieira.

Sobre a decisão de manter Rui Vitória ao lema da equipa encarnada, Rui Gomes da Silva revelou que toda a direção benfiquista discordou de Luís Filipe Vieira.