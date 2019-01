Rui Vitória ruma ao Al-Nassr por seis milhões de euros por ano

Rui Vitória aceitou o convite do clube saudita Al-Nassr e um salário de seis milhões de euros por ano, avança o Diário de Notícias. O Al-Nassr é, atualmente, o segundo classificado do campeonato, com o Al-Hilal de Jorge Jesus na liderança.

A saída do ex-treinador benfiquista foi anunciada na passada quinta-feira, após a derrota em Portimão. O Benfica ficando assim, na altura, no quarto lugar do campeonato, com a equipa entregue interinamente a Bruno Lage, que treinava a equipa B das águias.

Até agora não há indícios de qual será o novo treinador do Benfica, mas Luís Filipe Vieira anunciou, esta segunda-feira, numa entrevista à SIC , que na próxima semana haverá notícias sobre o assunto.

