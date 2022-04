Pinto da Costa: 40 anos de presidência, 1340 títulos

Pinto da Costa foi eleito presidente do FC Porto há precisamente 40 anos. No dia 23 de abril de 1982, foi empossado presidente do clube azul e branco depois de ser eleito com 95 por cento dos votos, numa votação que decorreu seis dias antes. Na altura, Pinto da Costa prometeu construir um FC Porto forte em Portugal e na Europa.

Em 1976, convidado por Américo de Sá, chega ao Departamento de futebol e, em 1978, o FC Porto consegue reconquistar o Campeonato Nacional, 19 anos depois.

A 17 de abril de 1982, a lista encabeçada por Fernando Sardoeira Pinto (Assembleia Geral), Pinto da Costa (direção) e Manuel Borges (Conselho Geral) é eleita com mais de 95 por cento dos votos, naquele que foi o ato eleitoral mais concorrido até então. Começa um novo ciclo.

O primeiro troféu só chegaria na época seguinte (1982/83), com a conquista da Supertaça.

Festeja a vitória do primeiro campeonato como presidente, com Artur Jorge como treinador dos dragões. No ano anterior o FC Porto tinha chegado pela primeira vez a uma final europeia, ganha pela Juventus.

Em 1987, magia em Viena. O FC Porto ganha a final da Taça dos Campeões Europeus, ao derrotar o poderoso Bayern de Munique, por 2-1, numa reviravolta empolgante, com os golos de Madjer e Juary, em dois minutos. Estava conquistado o primeiro troféu internacional dos dragões. Um momento histórico e inédito para o emblema portuense.

No mesmo ano, os portista sagram-se campeões mundiais de clubes, ao conquistarem a Taça Intercontinental, frente ao Peñarol (2-1), num jogo disputado em Tóquio, sob um forte nevão. Fernando Gomes e Madjer marcaram os golos dos portistas.

Em 1988, o tri internacional. Vitória da Supertaça Europeia, com dois triunfos sobre o Ajax (1-0 em Amesterdão, golo de Rui Barros, e 1-0 nas Antas, golo de António Sousa, valeram a conquista de um troféu que ainda hoje é único no futebol português.

Conseguido o reconhecimento internacional, a nível interno o FC Porto também dominava. Depois do tri e do tetra, mais um feito inédito. Em 1999, o FC Porto torna-se a primeira equipa portuguesa a vencer cinco campeonatos seguidos, um feito que continua por igualar.

Na viragem do século, os dragões voltam às conquistas europeias, 16 anos depois, ao vencer o Celtic, na final da Taça UEFA (3-2), em Sevilha. A decisão chegou após o prolongamento, Derlei (2 golos) e Alenitchev marcaram os golos da equipa treinada por José Mourinho. Mas o melhor estava para chegar no ano seguinte.

No dia 26 de maio de 2004, o F.C. Porto ganha a segunda Taça dos Campeões Europeus, a primeira no formato Liga dos Campeões, ao derrotar o Mónaco (3-0), em Gelsenkirchen. Carlos Alberto, Deco e Alenitchev marcaram os golos e os dragões viveram mais uma noite gloriosa.

No final de 2004, mais uma conquista estrondosa, com os dragões a sagrarem-se de novo campeões mundiais de clubes, com a vitória da segunda Taça Intercontinental. Em Tóquio, o triunfo sobre o Once Caldas surgiu apenas no desempate por penáltis (8-7). Pedro Emanuel foi o herói de mais uma final épica para os dragões.

A mais recente conquista europeia data de 2011. Na primeira final entre duas equipas portuguesas, o FC Porto venceu o SC Braga (1-0), golo de Falcao) e vence a Liga Europa, a nova versão da Taça UEFA. Com André Villas-Boas como treinador, os portistas viveram um ano perfeito, com quatro troféus, um deles o título de campeão nacional, conquistado e festejado em pleno Estádio da Luz.

Um percurso de sonho capaz de superar Santiago Bernabéu, lendário presidente do Real Madrid.

Na atualidade, o líder dos dragões soma mais do dobro dos troféus (64) e poderá estar em vias de chegar aos 65 ou 66, caso o FC Porto termine a presente época com a conquista da Liga e da Taça de Portugal.

Estes 40 anos de presidência ficam, ainda, marcados por muitas obras também emblemáticas: o rebaixamento das Antas, a construção do Estádio do Dragão, do Dragão Arena e do Museu do FC Porto.

Títulos:

Futebol (64)

Andebol (47)

Atletismo (508)

Basquetebol (63)

Bilhar (194)

Boccia (24)

Boxe (23)

Ciclismo (58)

Basquetebol Adaptado (2)

Futebol de Praia (1)

Futebol de Sete (4)

Ginástica (2)

Halterofilismo (6)

Hóquei em Campo (1)

Hóquei em Patins (131)

Karaté (6)

Natação (38)

Natação Adaptada (4)

Patinagem Artística (5)

Pesca Desportiva (1)

Ténis de Mesa (4)

Ténis de Mesa Adaptado (99)

Voleibol (10)

Yoseikan (4)