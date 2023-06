SEF resgata mais de cem jovens vítimas de alegado tráfico de seres humanos em Riba de Ave

Entre estes jovens que pretendiam fazer formação em futebol há pelo menos 36 menores estrangeiros © Gerardo Santos / Global Imagens

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras resgatou mais de uma centena de jovens da academia de futebol Bsports Academy, em Riba de Ave, concelho de Vila Nova de Famalicão, no caso que envolve o presidente da Assembleia Geral (AG) da Liga Portugal, Mário Costa, que é suspeito de tráfico de seres humanos. Meia centena de elementos do SEF estiveram no terreno na segunda-feira com buscas nesta academia de futebol, mas também em casa de Mário Costa.

Entre estes jovens que pretendiam fazer formação em futebol há pelo menos 36 menores estrangeiros que alegadamente estavam retidos na academia de futebol Bsports. Inicialmente ficaram à guarda do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, mas entretanto o tribunal decidiu colocar os menores à responsabilidade da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) para serem entregues nos próximos dias às famílias. Integravam um grupo de 114 jovens jogadores, de várias nacionalidades.

A TSF sabe que a academia dirigida pelo presidente da AG da Liga Portugal realizava torneios de captação em vários países, como a Colômbia ou o México, e trazia crianças e jovens para Portugal depois de os pais assinarem contratos válidos por 11 meses. Esta terça-feira, a RTP adianta que aos pais dos jovens terá sido prometida, pela BSports, formação académica e desportiva e a promessa de os filhos jogarem nos escalões profissionais do futebol português.

Já em Portugal, os jovens, tanto os menores como os maiores de idade, ficavam na academia, impedidos de sair, caso os pais quisessem interromper a formação e não tivessem pagado a totalidade do valor previsto no contrato, como terá acontecido a alguns pais que deixaram de ter possibilidades financeiras. Os passaportes eram retidos pelos serviços da academia e no espaço da Bsports, em Riba de Ave. Se os jovens não fossem fechados, tinham pelo menos os movimentos muito restringidos e, para saírem, só acompanhados de funcionários da academia.

No caso de um jovem colombiano, referido pela RTP, os pais comprometeram-se por escrito a pagar 6600 euros ao longo de 11 meses - 600 por mês - pela frequência da academia. Se quisessem desistir, teriam de pagar a totalidade do acordado e fazer chegar à academia uma autorização de saída por escrito, acompanhada de um bilhete de avião com destino ao país de origem do jovem.

A RTP conta também que à noite eram fechados a cadeado nos quartos, sem acesso à casa de banho.

Contactados pela TSF, o Ministério da Administração Interna e o SEF recusaram falar sobre o caso por estar em segredo de justiça.

Mário Costa já garantiu que está inocente das suspeitas de tráfico de seres humanos e espera pelo evoluir desta investigação. A Liga Portugal mostrou-se surpreendida com as suspeitas que envolvem o presidente da AG da Liga Portugal.