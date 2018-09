Governo admite reduzir preço dos passes sociais em todo o país

O Governo admite reduzir o preço dos passes sociais nos transportes públicos de todo o país.

A notícia surge depois de Fernando Medina ter anunciado que foi feita uma proposta ao Executivo para que os passes usados para circular na Área Metropolitana de Lisboa (AML) não passem os 40 euros . A iniciativa abrange também a Área Metropolitana do Porto (AMP), revelou à TSF o presidente da AMP, Eduardo Vítor Rodrigues.

Segundo avança esta terça-feira o jornal Público , o ministro do Ambiente, José Matos Fernandes garantiu que o Governo está a acompanhar "o trabalho conjunto das duas áreas metropolitanas".

A ser incluída no Orçamento de Estado para 2019, a medida será alargada a todo o país e suportada em parte pelos municípios.

José Matos Fernandes estima que, a ser a provada, a medida custe aos cofres do Estado cerca de 60 milhões de euros na AML e entre os 15 e os 20 milhões na AMP. Para o resto do país ficará entre os cinco e os 10 milhões de euros.

Em declarações à TSF, o vice-presidente da Associação Nacional de Municípios tem duvidas acerca das estimativas do Governo para a atribuição de verbas nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto em comparação com o resto do país.

"Espero que antes de qualquer processo legislativo haja uma análise concreta, matemática, àquilo que se passa em cada município", pede Ribau Esteves.

O também presidente da Câmara Municipal de Aveiro diz ter esperança, por outro lado, que a medida possa acabar com "um problema velho".

"Esta injustiça tem que acabar" apela.

O presidente da câmara de Braga, Ricardo Rio, acolhe a medida de forma positiva e pede que não se fique pelas intenções.