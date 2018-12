Portugal quer "elevar a relação" com a China

Portugal quer elevar para outro patamar as boas relações que já mantém com a China. É desta forma que o ministro da Economia lança a visita de estado do presidente chinês a Portugal.

"Cremos que que a visita oficial do presidente Xi Jinping, a Portugal nos permite elevar a relação política, diplomática e económica para um plano distinto", disse Pedro Siza Vieira. "A ambição que ambos os países colocam nesta visita é significativa."

Falando na conferência "Portugal-China, uma relação com futuro", em Belém, Lisboa, Pedro Siza Vieira destacou

"Gostaríamos de passar o investimento direto chinês em Portugal da aquisição de ativos para um investimento produtivo", vincou o governante, falando em áreas "a explorar" como os setores automóvel e da mobilidade elétrica.

Além disso, Portugal quer "fazer crescer as exportações portuguesas para a China", em especial no setor agroalimentar, mas também no da moda e bens de consumo, aumentando a "penetração das mercadorias e serviços" portugueses no país.

O presidente da China, Xi Jinping, visita Portugal entre 4 e 5 de dezembro.

À margem da conferencia Road to China, o presidente da EDP realçou que o processo da oferta publica de aquisicao da China Three Gorges vai ser longo. Em declarações aos jornalistas, António Mexia garantiu que a visita do presidente chinês a Portugal em nada vai alterar o calendário da operação.