União Europeia suspende todos os voos dos Boeing 737 Max 8 e 9

A União Europeia (UE) decidiu suspender todas as operações do Boeing 737 Max 8, depois do acidente com uma queda de um avião deste modelo que fez 157 mortos, e também do modelo Boeing 737 Max 9.

A agência responsável pela segurança da aviação na Europa, suspendeu todos os voos comerciais efetuados pelos operadores de países terceiros para dentro ou para fora da UE.

O acidente deste domingo é já o segundo em pouco mais de quatro meses a envolver um Boeing 737 Max 8, um dos modelos mais recentes da fabricante norte-americana.

A queda de um avião da Ethiopian Airlines provocou este domingo a morte de 157 pessoas de 35 nacionalidades, 149 passageiros e oito tripulantes, e já em outubro do ano passado um Boeing 737 Max 8 ao serviço da companhia indonésia de baixo custo Lion Air despenhou-se no mar, ao largo de Java, com 189 pessoas a bordo.

Ainda pouco se sabe sobre o que pode ter provocado o acidente mais recente, mas as duas tragédias aparentam ter um ponto em comum: o avião da Ethiopian Airlines desapareceu dos radares seis minutos após a descolagem de Adis Abeba, o avião da Lion Air desapareceu dos radares 12 minutos depois de ter descolado do aeroporto de Jacarta.

