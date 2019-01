A última mensagem antes da posse. Bolsonaro fala aos brasileiros pelas redes sociais

Numa publicação feita nas suas redes sociais, momentos antes do início da investidura, Jair Bolsonaro começou, antes de tudo, por "agradecer a Deus por estar vivo".

Só depois, o novo Presidente eleito se dirigiu aos cidadãos brasileiros, a quem agradeceu pela "confiança" no seu trabalho e pediu que continuem a apoiá-lo.

"Pretendemos, sim, mudar o destino do nosso país, mas, para isso, precisar continuar tendo o seu imprescindível apoio", disse Bolsonaro ao povo brasileiro, na publicação deixada nas suas redes sociais.

A mensagem termina com o slogan que Bolsonaro já popularizou: "Brasil acima de tudo e Deus acima de todos."

Jair Bolsonaro é investido como Presidente do Brasil, esta terça-feira, numa cerimónia que se estende ao longo do dia, com receções, discursos e desfiles, e que fica marcada por medidas de segurança nunca antes vistas.

Acompanhe aqui, em direto, a cerimónia de posse do novo presidente do Brasil.