Em direto: acompanhe a cerimónia de posse de Bolsonaro em Brasília

Jair Bolsonaro é investido, numa cerimónia que se estende ao longo do dia, com receções, discursos e desfiles, e que fica marcada por medidas de segurança nunca antes vistas.

Estima-se que perto de 500 mil brasileiros, chegados de todos os cantos do país, estejam presentes na Praça dos Três Poderes, para aclamar o 38.º presidente da história do Brasil.

Além de Bolsonaro, governadores dos 36 Estados e do distrito federal irão também ser empossados.

A cerimónia vai contar com delegações de mais de 60 países. Entre os convidados estão o presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo.

O Partido dos Trabalhadores (PT), que governou o Brasil entre 2003 e 2016, o Partido Socialismo e Liberdade e o Partido Comunista já anunciaram que vão boicotar a posse do novo Presidente brasileiro e que não irão estar na cerimónia de investidura.

Jair Bolsonaro está na política brasileira há 28 anos e, antes de vencer as presidenciais em 2018, foi eleito deputado sete vezes consecutivas, sem nunca ter ocupado um cargo importante no parlamento.

Capitão do Exército reformado e defensor da ditadura militar, Bolsonaro tem um discurso marcado por posições extremas em defesa da autoridade do Estado e dos valores da família cristã. É favorável ao porte livre de armas e defende o combate à violência no Brasil.

A agenda para a investidura de Jair Bolsonaro:

16h45 - Desfile do cortejo presidencial da Catedral Metropolitana de Brasília até o Congresso Nacional

17h - Abertura da Sessão Solene de Posse no Plenário da Câmara dos Deputados

17h45 - Término da sessão solene na Câmara dos Deputados

18h10 - Cerimónia de Execução do Hino Nacional, seguida de salva de tiros e revista de tropas, na rampa do Congresso Nacional

18h25 - Desfile do cortejo presidencial do Congresso Nacional para o Palácio do Planalto

18h30 - Chegada do cortejo ao Palácio do Planalto

18h40 - Recebimento da faixa presidencial, seguida de pronunciamento oficial à Nação

19h - Cumprimentos dos Chefes de Governo e de Estado

19h30 - Cerimónia de nomeação dos ministros no Salão Nobre do Palácio do Planalto

20h15 - Fotografia oficial no Salão Oeste do Palácio do Planalto

20h45 - Partida do cortejo presidencial para o Palácio Itamaraty

21h - Receção oferecida pelo presidente Jair Bolsonaro e primeira-dama Michelle Bolsonaro no Palácio Itamaraty