Autodidatas da aviação. Pilotos americanos do 737 Max 8 receberam formação online

Os pilotos da Southwest Airlines e da American Airlines que pilotavam modelos mais antigos do Boeing 737 transitaram para o modelo Max 8 recebendo, apenas, uma formação online autoadministrada. A notícia é avançada pela CNN, que cita porta-vozes do sindicato de duas companhias americanas.

O curso online, que durava cerca de três horas, não mencionava o novo sistema MCAS que poderá estar na origem das tragédias recentes com os aviões da Lion Air e da Ethiopian Airlines.

"O MCAS foi instalado na aeronave e a Boeing não divulgou isso aos pilotos", disse Mike Trevino, porta-voz do sindicato que representa os pilotos da Southwest Airlines, à CNN.



De acordo com Mike Trevino, "o curso não foi orientado por um instrutor, foi autoadministrado".

Aviões que caíram recentemente não possuíam dois elementos de segurança que eram vendidos como extras

Os aviões da Ethiopian Airlines e da Lion Air que caíram na Indonésia e da Etiópia não possuíam duas características de segurança que a Boeing vende por um custo adicional.

De acordo com o The New York Times, estes extras poderiam ter ajudado os pilotos a detetarem anomalias. Um deles consistia num "indicador de ângulo de ataque", que exibe as leituras de dois sensores, e o outro tratava-se de um indicador que seria ativado se esses sensores estivessem em conflito.



No rescaldo das duas tragédias, a Boeing decidiu tornar estas duas características extra elementos obrigatórios do Boeing 737 Max 8.



Companhia aérea indonésia cancela encomenda de 49 aviões Boeing 737 MAX



A companhia aérea indonésia Garuda anunciou esta sexta-feira o cancelamento de uma encomenda de 49 aviões Boeing 737 MAX.



"Enviámos uma carta à Boeing a solicitar o cancelamento do pedido", indicou o porta-voz da empresa, Ikhsan Rosan, à agência de notícias France-Presse (AFP).



"Os passageiros da Garuda perderam a confiança e não querem mais voar com a MAX", rematou.

