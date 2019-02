É oficial. Trump declara emergência nacional para construir muro na fronteira com México

O Presidente dos Estados Unidos declarou emergência nacional para financiar a construção do muro na fronteira com o México, como já tinha sido revelado por um porta-voz da Casa Branca na quinta-feira.

A declaração assinada esta sexta-feira por Donald Trump permite usar fundos federais para avançar com o muro sem a aprovação do Congresso.

"Vou assinar a emergência nacional, já foi assinada várias vezes antes", anunciou o chefe de Estado em direto na Casa Branca, justificando que a medida já foi tomada por outros Presidentes e "raramente foi um problema".

Donald Trump falou do tráfico de droga, mas também do tráfico humano para clarificar a medida tomada, reforçando que esta é mais do que uma promessa de campanha eleitoral. Em causa está a exigência de 5,7 mil milhões de dólares para a construção do muro, um valor que foi chumbado e que obrigou Trump a declarar a emergência nacional.

"É algo bom de fazer porque temos uma invasão de drogas e de pessoas e é inaceitável", afirmou o Presidente dos EUA durante o discurso.

Durante a tarde, a porta-voz da Casa Branca Sarah Sanders partilhou uma fotografia onde se vê Donald Tump a assinar o documento.

President @realDonaldTrump signs the Declaration for a National Emergency to address the national security and humanitarian crisis at the Southern Border. pic.twitter.com/0bUhudtwvS - Sarah Sanders (@PressSec) 15 de fevereiro de 2019

LEIA MAIS:

- Trump vai declarar emergência nacional para construir muro com o México

- Trump justifica muro entre EUA e México com "crescente crise humanitária"

- Trump admite que militares possam construir muro na fronteira com México