Fechados em hotéis e no Parlamento Europeu. A noite dos eurodeputados em Estrasburgo

O tiroteio da noite desta terça-feira, em Estrasburgo, cidade onde se localiza o Parlamento Europeu, apanhou de surpresa os eurodeputados, entre eles os portugueses que estão por esta altura na cidade. Nuno Melo, eurodeputado do CDS e Paulo Rangel, eurodeputado do PSD, estavam em Estrasburgo quando tudo se desenrolou.

O deputado centrista estava, como contou à TSF, a cerca de 400 metros do local quando se apercebeu de "pessoas a correr e de carros de polícia a aparecerem a formarem uma espécie de perímetro de segurança".

Nuno Melo estava dentro de um carro quando recebeu a notícia de que tinha acontecido um "atentado". "Viemos para um hotel próximo onde ainda estou - basicamente - fechado. Ninguém sai nem ninguém entra", conta.

"Estávamos parados num semáforo quando começámos a aperceber-nos das movimentações. As pessoas que vinham a pé ordeiramente começaram a correr, os carros da polícia foram aparecendo", junto a uma das pontes que ligava diretamente à praça onde tudo terá acontecido.

"Os polícias vinham com lanternas, a apontar para dentro do carro - neste caso para a cara - para tentar identificar quem ia transitando." De seguida, o trânsito foi cortado dentro do perímetro de segurança e as pessoas foram impedidas de sair dos locais em que estavam.

"Para entrar no hotel tive que tocar várias vezes à campainha até que abriram a porta, depois de me identificarem pela voz", conta.

Paulo Rangel no interior do Parlamento

O deputado social-democrata estava no interior do Parlamento Europeu quando tudo aconteceu e, juntamente com outros eurodeputados, funcionários e visitantes, estava à espera de autorização para sair do edifício.

"Pode acontecer que tenhamos de ficar aqui uma parte importante da noite", explicava Paulo Rangel, num momento em que o atirador ainda não tinha sido encontrado.

"As pessoas estão deslocadas de Bruxelas em Estrasburgo, portanto estão a dormir em hotéis. A grande maioria deles são no centro, portanto não podem ir para os hotéis", dizia antes de, em inglês, resumir toda a situação num "wait and see (esperar para ver)."

Leia mais:

- Pelo menos três mortos e dez feridos em tiroteio. Operações policiais em Estrasburgo

- Marcelo repudia violência em Estrasburgo e manifesta solidariedade a França