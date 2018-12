Pelo menos quatro mortos e onze feridos em tiroteio. Operações policiais em Estrasburgo

Um tiroteio em Estrasburgo (França) fez, ao final da tarde desta terça-feira, pelo menos quatro mortos e vários feridos, avança a agência Reuters, que cita fonte policial.

O jornal francês Le Figaro relata que estará em curso uma segunda operação, depois de ter sido localizado um presumível cúmplice deste ataque. No Twitter, o presidente da região do Grand-Est et du Bas-Rihn confirma que um homem entrou na zona central da cidade pela ponte de Corbeau, abrindo depois fogo sobre os transeuntes da Rue des Orfèvres e que o mesmo já foi identificado mas não detido. A Reuters avança que o suspeito terá 29 anos de idade.

O ministro do Interior, Cristophe Castaner estava a seguir a situação a partir do ministério do Interior, vai deslocar-se para a cidade de Estrasburgo. A Reuters cita o ministro francês, que diz que o homem identificado já estava referenciado pela polícia por atividades criminosas. A autarquia identifica este indivíduo como uma ameaça "tipo s", fazendo parte da lista de 26 mil pessoas vigiadas pela polícia, dez mil das quais se terão radicalizado. O Figaro e a France-Presse avançam que o atirador deveria ter sido detido esta manhã para interrogatório.

As autoridades falam numa "operação em curso" e apelam à população para que "mantenha a calma" e que "siga os conselhos difundidos" pelas forças de seguranças, não divulgando falsas informações nas redes sociais. A conta da região do Grand-Est et du Bas-Rihn pede às pessoas das regiões de Neudorf e do parque de l'Etoile que permaneçam no interior de edifícios.

O centro da cidade foi evacuado, sendo que a polícia colocou quem circulava nessa zona no interior de edifícios circundantes. À TSF, Teresa Coutinho, assessora do Parlamento Europeu que está "numa das pontes que dá acesso a um mercado de Natal" onde este tiroteio se terá iniciado, explicou que já viu entrar no centro da cidade vários carros da polícia francesa e "seis ambulâncias", sendo que três delas já abandonaram a zona.

"A polícia bloqueou todas as pontes para o centro de Estrasburgo, que é uma espécie de ilha rodeada por dois canais", explica. "Ninguém entra, estão a tirar todas as pessoas e a polícia diz que o melhor é mantermo-nos afastados. Uma polícia chegou mesmo a dizer que está um atentando em curso", descreveu Teresa Coutinho, lembrando que decorre esta semana uma sessão plenária no Parlamento Europeu e que há muita gente "em hotéis".

O tiroteio terá começado pouco antes das 19h de Lisboa. Emannuel Macron participava numa receção no Palácio do Eliseu que abandonou de imediato.

É na cidade de Estrasburgo que se encontra a sede do Parlamento Europeu, local que está neste momento completamente isolado, sendo que ninguém pode entrar nem sair.

A unidade de contraterrorismo do Ministério Público francês está a monitorizar a situação e já abriu uma investigação.