Macron reage ao tiroteio de Estrasburgo no Twitter e fala em "solidariedade da Nação"

O presidente francês, Emmanuel Macron, utilizou o Twitter para reagir - pela primeira e única vez até ao momento - ao tiroteio da noite desta terça-feira em Estrasburgo. Na rede social, Macron escreveu que "toda a solidariedade da Nação vai para Estrasburgo, as suas vítimas e as famílias."

Solidarité de la Nation tout entière pour Strasbourg, nos victimes et leurs familles. - Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 12 de dezembro de 2018

Esta foi reação do Presidente francês, que esteve reunido com o ministro do Interior, Cristophe Castaner e com as forças de segurança durante cerca de 45 minutos em Estrasburgo.

Castaner fez o ponto da situação

No final da reunião, não foi o presidente francês mas sim o ministro do Interior quem explicou o que se tinha passado durante a noite.

"Matou três pessoas e feriu outras 12, seis das quais estão em estado grave. Os militares tentaram intercetar o suspeito entre as 20h20 e as 21h. Ele confrontou-se por duas vezes com as forças de segurança, houve trocas de tiros. As buscas continuam para o deter. É um homem conhecido das autoridades pelos atos cometidos e já foi condenado em França e na Alemanha", adiantou Castaner.

O ministro do Interior informou ainda que França vai aumentar o nível de ameaça de segurança, bem como proceder ao reforço da proteção dos mercados de Natal por todo o país.

Também os controlos fronteiriços vão ser reforçados.

