Incêndio de Notre-Dame extinto após 15 horas. Por que razão foi tão difícil combater as chamas?

O incêndio que consumiu a catedral Notre-Dame "está extinto". O porta-voz dos Bombeiros de Paris, Gabriel Plus, citado pelo Le Monde, assegurou que as chamas estão extintas, mas que as equipas continuarão no local durante a fase de rescaldo.

Demorou cerca de 15 horas e houve fatores fundamentais a contribuir para o difícil trabalho dos bombeiros. As vigas centenárias de madeira, o exterior de pedra e os pormenores da arquitetura gótica foram responsáveis pela propagação rápida das chamas e um obstáculo para travar o fogo.

De acordo com a CNN, os especialistas apontam as traves de madeira como o maior problema para o incêndio que começou no sótão, já que eram de muito difícil acesso. Com as vigas em chamas e com o exterior em pedra estava criado o cenário propício para que os bombeiros fossem impedidos de travar as chamas pelo interior da catedral.

A pedra da estrutura de Notre-Dame criou um ambiente que forneceu oxigénio às chamas e que ajudou na propagação das mesmas muito rapidamente. O fogo teve a possibilidade de respirar no interior da catedral e, sem os bombeiros conseguirem trabalhar a partir de dentro do edifício, estava-se perante uma tarefa árdua.

A impossibilidade do uso de aviões de combate a fogos foi também um problema. A quantidade de água que iria ser lançada para a catedral poderia provocar danos irreparáveis, o que levou a hipótese a ser totalmente colocada de parte.

Hundreds of firemen of the Paris Fire Brigade are doing everything they can to bring the terrible #NotreDame fire under control. All means are being used, except for water-bombing aircrafts which, if used, could lead to the collapse of the entire structure of the cathedral. - Sécurité Civile Fr (@SecCivileFrance) 15 de abril de 2019

Ribero Blanco, subdiretor do Instituto do Património, explicou, na altura, ao jornal espanhol El País que essa opção poderia levar a uma catástrofe, tendo em conta que a pedra tem a capacidade de absorver a humidade, tornando-a pesada e aumentando o risco de ruir.



O pináculo do edifício histórico da capital francesa desabou, o telhado ficou destruído pelas chamas, mas a estrutura e as duas torres principais foram salvas e serão um ponto essencial para a reconstrução.

Os 400 bombeiros que combateram o fogo durante 15 horas foram fundamentais e, desde logo, consideraram o incêndio "muito difícil" e temeram mesmo não conseguir travar a propagação das chamas, o que acabou por acontecer.

