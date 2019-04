As chamas que lavram em Notre-Dame - e que terão tido origem nos andaimes usados na recuperação da catedral - começaram a alastrar-se a partir do topo da estrutura, mais precisamente do sótão. O jornalista francês Thomas G. Savage acompanhou as equipas de bombeiros até ao topo de Notre-Dame e captou as chamas na primeira pessoa.

Nas imagens é possível ver - e ouvir - a força das chamas e o topo da catedral completamente consumido. Nas imagens é possível ver a nave central envolta em chamas, percebendo-se, no entanto, que as torres do monumento estão livres de perigo. Recorde-se que a torre norte esteve em risco e os bombeiros chegaram mesmo a assumir que o fogo podia alastrar até ao seu interior.

Os bombeiros já confirmaram que a estrutura e as torres de Notre-Dame já estão a salvo. O pináculo sucumbiu, no entanto, à força das chamas.

Também as relíquias e tesouros da catedral estão a salvo. Da lista de objetos fazem parte manuscritos medievais, objetos variados e relíquias religiosas: entre elas está parte da Coroa de Espinhos de Cristo e um pedaço da cruz em que terá sido crucificado. Os objetos foram comprados pelo Rei Luís IX.

Emmanuel Macron já lançou, entretanto, a reconstrução da catedral. O presidente francês assumiu que "o pior foi evitado" e recordou Notre-Dame como um local essencial na história francesa.

"Notre-Dame é parte da nossa história, da nossa literatura e do nosso imaginário. É o local de todos os nossos grandes acontecimentos, das nossas epidemias, das nossas guerras e libertações. É o epicentro das nossas vidas", relembrou o chefe de Estado francês, numa curta declaração feita junto ao centro de operações.

A Catedral de Notre-Dame foi edificada em 1163 , iniciou a função religiosa em 1182, embora os trabalhos de construção tenham prosseguido até 1345. Em 1831, Victor Hugo publicou o romance "Notre-Dame de Paris", em que surge, entre outras personagens, Quasímodo, o corcunda de Notre-Dame, e a cigana Esmeralda, ficção mais tarde adaptada várias vezes ao cinema.

