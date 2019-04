Relíquias de Notre-Dame estão a salvo. Catedral "é espécie de Gioconda da Arquitetura"

A catedral de Notre-Dame é, além de um importante marco arquitetónico, o local onde estão guardados vários objetos de alto valor, conhecidos como o Tesouro.

Da lista de objetos fazem parte manuscritos medievais, objetos variados e relíquias religiosas: entre elas está parte da Coroa de Espinhos de Cristo e um pedaço da cruz em que foi crucificado. Os objetos foram comprados pelo Rei Luís IX.

O reitor da catedral já confirmou que todas as peças estão a salvo e que o Sacrário também não foi afetado.

Notre-Dame é como a "Gioconda da Arquitetura"

À TSF, o diretor do Museu Nacional de Arte Antiga, António Filipe Pimentel, lembra que ainda é cedo para fazer uma avaliação dos estragos, mas que já é possível saber que a perda é enorme.

"Aquilo que estamos a perder é uma espécie de ADN do património histórico, artístico e simbólico europeu. Notre-Dame é um escrínio do melhor do gótico europeu. Aliás, começa antes disso, no século IX e acompanha a formação do reino dos Francos até ao século XIX onde, entretanto, todas as teorias do restauro são testadas. É um dos monumentos mais simbólicos e de maior reputação, é universal. Uma espécie de Gioconda da Arquitetura. Não há ninguém no mundo que não conheça a catedral de Notre-Dame", explica o diretor do museu.

Não há, para já, certezas quanto à forma como este incêndio terá começado, mas as autoridades admitem que a cobertura pode ter sido o primeiro local onde as chamas lavraram. António Filipe Pimentel explica que nestes casos, e com obras de restauro a decorrer, o trabalho tem de ser muito especializado e feito com muitos cuidados.

"Quando se está a trabalhar numa estrutura antiga - e Notre-Dame é uma obra de engenharia medieval - todas as surpresas têm de ser acauteladas. Não faço ideia de que até que ponto possa ter, ou não, havido alguma negligência. Seja como for, e um pouco a contra-senso, demonstra e ilustra a dificuldade e delicadeza que é a intervenção num património que, não raras vezes, as pessoas têm dificuldade em compreender. São áreas que concentram um saber e um saber-fazer técnico muito sofisticado", alerta.

