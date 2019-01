União Europeia apoia plenamente Assembleia Nacional e pede eleições livres

A União Europeia (UE) "apoia plenamente" a Assembleia Nacional da Venezuela, cujo líder se autoproclamou hoje Presidente interino do país, e pede a realização de "eleições livres e credíveis", declarou a Alta Representante para a Política Externa.

Num comunicado divulgado esta noite, em Bruxelas, a Alta Representante para a Política Externa da UE, Federica Mogherini, salienta que "a UE apoia plenamente a Assembleia Nacional como instituição democraticamente eleita", argumentando que "os poderes devem ser restaurados e respeitados".

Declaration by @FedericaMog on behalf of the EU on latest developments in #Venezuela



« The civil rights, freedom and safety of all members of the National Assembly, including its President, @jguaido, need to be observed and fully respected. »



