"A única forma de Putin enfrentar a justiça internacional seria através de uma mudança de regime"

Kai Ambos é professor de Direito Penal e Internacional da Universidade Georg-August-Universität Göttingen e Diretor-Geral do Centro de Investigação de Direito Penal e Processo Penal da América Latina. Professor convidado da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Foi juiz no Tribunal Distrital da Baixa Saxónia. Em Fevereiro de 2017 foi nomeado juiz do Tribunal Especial para o Kosovo (oficialmente "Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution") no Tribunal Internacional de Justiça em Haia. É autor e editor de numerosas publicações sobre direito e processo penal na Alemanha e internacionalmente. Em 2011, argumentou que o assassinato de Osama bin Laden foi "tanto ilegal quanto moralmente duvidoso".

Professor Kai Ambos, será alguma vez possível levar ao Tribunal Penal Internacional, os responsáveis pelos alegados crimes de guerra e crimes contra a humanidade cometidos em território ucraniano?

Em princípio, será possível, levará certamente muito tempo. Por isso, precisamos de paciência. Estamos agora perante uma investigação. E não sabemos exatamente quem é investigado. E se for contra Putin, se for contra o Ministro dos Negócios Estrangeiros, se for contra canais de nível superior, então é tudo secreto. Portanto, não temos qualquer informação sobre isto.

E sabemos quem está a investigar?

Sim, claro, quero dizer, o Tribunal Penal Internacional, o procurador, o Sr. Khan tem uma unidade especial a investigar e também temos estados como a Alemanha, França, certos estados (não tenho a certeza sobre Portugal), mas a Alemanha e alguns estados importantes como a Polónia, também e claro, a própria Ucrânia também realiza investigações e estão a trabalhar em conjunto com o Tribunal Penal Internacional, com a União Europeia e com certos estados. E fala-se também da criação de um tribunal especial.

É também essa a sua abordagem, defende a criação de um tribunal especial? E se assim for, deverá ser criado segundo o mesmo modelo que o ICTY (Tribunal Penal Internacional para os crimes na antiga Jugoslávia) ?

Antes de mais, devemos compreender porque é que temos este debate sobre o tribunal especial. Quer dizer, já temos o Tribunal Criminal Internacional, o ICC. E assim as pessoas podem interrogar-se, porque é que certas pessoas na Ucrânia e outras querem um tribunal especial? A razão é que o ICC não pode investigar o crime de agressão. Muito bem, se partirmos do pressuposto de que o crime de agressão foi cometido em 24 de fevereiro com a invasão, não existe jurisdição do Tribunal Criminal Internacional, o que é uma questão técnica, tem uma jurisdição muito limitada. Por conseguinte, certas pessoas, políticos, académicos, dizem que sim, precisamos de um tribunal especial da ONU. Pessoalmente estou muito cético a este respeito por várias razões. Em primeiro lugar, precisaríamos de um apoio universal a este tribunal, por exemplo, precisaríamos que a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovasse tal tribunal, e depois poderíamos ter um acordo entre a Ucrânia e a Assembleia Geral. Mas qualquer outra solução, por exemplo, o Conselho da Europa, União Europeia, só daria argumentos aos russos que dissessem (ou o Sul global): "isso é outro tipo de coisa ocidental, e é contra a Rússia". E não é muito certo que conseguiríamos um apoio na Assembleia Geral das Nações Unidas. A outra questão é: Quem pagará por este tribunal? Ok, é claro, todos nós Portugal, Alemanha ou Japão estamos a pagar pelo Tribunal Criminal Internacional. É claro que os EUA poderiam pagar, mas ficaria surpreendido se os Estados Unidos ficassem com a totalidade da conta, cobrindo o custo total.

Faz sentido que paguem se ainda não ratificaram o Tribunal Criminal Internacional?

Claro que sim, seria um tribunal especial. Certas pessoas nos Estados Unidos, no Governo, não estão ainda nesse ponto. Há posições diferentes, mas especialmente nos Estados Unidos, há pessoas importantes que querem esse Tribunal. Pagariam, mas a legitimidade de tal Tribunal é uma grande questão, porque seria sempre considerado como uma espécie de coisa ocidental, da NATO. Um tribunal especial não é sempre uma boa ideia. As pessoas perguntariam: Porque é que precisamos de um especial? Porque não criámos um tribunal especial para a invasão do Iraque em 2003? Sabe, por isso penso que o custo de tal política de criação, tal como o custo em termos económicos, é demasiado elevado. Por isso, sou bastante cético.

Mas se o Tribunal for criado, quer seja um tribunal especial ou sob a égide do TPI, acha que, em primeiro lugar, deveria concentrar-se na liderança militar e na liderança política nas quatro regiões que foram anexadas pela Rússia? E depois poderia ir atrás das pessoas no Kremlin ou deveria ser tudo feito ao mesmo tempo?

Talvez devêssemos realmente distinguir a questão. O que será investigado depende do estatuto de tal Tribunal. Se se criar um tal Tribunal tal como as coisas estão agora, apenas discutimos o Tribunal pelo crime de agressão. O Tribunal Penal Internacional investiga crimes de guerra, crimes contra a humanidade, genocídio. Portanto, certamente, um novo tribunal não faria o mesmo que já é feito pelo Tribunal Penal Internacional. A outra questão é, quem é o alvo das investigações? A liderança, o Kremlin? se for contra os soldados, normalmente é o que fazemos neste tipo de coisas, se tivermos investigações nacionais, as investigações alemãs, por exemplo, vamos primeiro visar soldados russos normais ou pessoas de nível médio, como comandantes, mas as pessoas de nível elevado estão normalmente perante um tribunal internacional.

No caso do ICTY, que começou nos anos 90, finais dos anos 90, há pessoas condenadas, dezenas delas, incluindo Radovan Karadzic e Ratko Maldic. Mas nessa altura, não estava em questão da reparação das vítimas, que é agora - 20 anos depois - um debate muito mais comum. Devem as vítimas ser reparadas ou não? Acha que é uma dimensão a ser considerada também ou apenas a punição dos crimes?

Bem, tem toda a razão. Nos tribunais perante o Tribunal Penal Internacional, não tivemos a reparação como uma possível sanção. Agora, temos isto no Tribunal Criminal Internacional. E temos vários casos, africanos principalmente, onde foi paga uma indemnização às vítimas. Faz parte do processo. É uma espécie de terceiro procedimento, temos um procedimento de reparação. Mas isto é realmente posterior, isto é, para daqui a muito tempo, você está a pensar muito à frente. Não temos sequer qualquer acusação contra quem quer que seja, estamos numa fase muito precoce de investigação, primeiro precisaríamos de condenações. Precisamos de pessoas em Haia, precisamos de condenações. E se tivermos condenações, podemos falar de reparações. E depois ainda precisamos de identificar as vítimas, o que é um grande problema numa guerra em tão grande escala. Temos muitas, muitas vítimas. Por isso, prefiro pensar que o lado económico das coisas será tratado por esta ideia do Plano Marshall.

Francamente falando, acredita que Vladimir Putin alguma vez irá enfrentar a justiça?

Nunca sabemos. É claro que isso exigiria que ele fosse derrubado. Se houver uma mudança de regime na Rússia, se houver um movimento interno, esse seria o único cenário realista. Como sabemos, de outros casos, até Milosevic, como sabem, até Karadzic, foram protegidos durante muito, muito tempo. E isso foi um tribunal com o apoio da União Europeia. Tínhamos a vantagem: "se quiser ser membro da União Europeia...". Podíamos pressionar. Aqui, não temos qualquer influência contra a Rússia neste sentido...

E mesmo esses só foram processados depois de terem sido afastados do poder...

Exatamente. Antes de mais, tiveram de ser afastados do poder. E depois o Sr. Barametz, ele foi muito diplomático. Foi a Belgrado e a União Europeia fez pressão e disse: "só se os entregarem, então falaremos de adesão". Não há nada comparável que possamos oferecer à Rússia, sabe, pelo que a única forma de pessoas como Putin alguma vez enfrentarem a justiça seria através de uma mudança de regime.

Deverá este tribunal considerar também os crimes cometidos pelos ucranianos?

Absolutamente. Uma questão muito importante. O Tribunal Penal Internacional, evidentemente, tem de fazer investigações imparciais. E o Sr. Khan, o Procurador-Geral sublinha sempre: ele investiga todos os crimes cometidos no território da Ucrânia, incluindo os crimes ucranianos. E deixem-me dizer-vos da perspetiva alemã, o nosso Procurador-Geral alemão com quem tenho estado em contacto, é muito claro em ser independente e imparcial. Mesmo que tenhamos apenas um em cada 100 crimes, digamos que temos 100 crimes de guerra para os russos e um crime ucraniano, temos de investigar também crimes ucranianos, temos de ser independentes e imparciais.

Como estudioso, como cidadão, como vê o conflito neste momento?

Penso que estamos... no meu país, na Alemanha, certamente que nas últimas semanas, estamos a assistir a um debate muito mais pronunciado sobre um cessar-fogo, sobre negociações de paz, a pressão está a aumentar muito sobre o governo. Muitos intelectuais tomam a posição de que temos de encontrar uma saída para este conflito. Quer dizer, não podemos continuar este conflito para sempre. Isso é absolutamente claro. A certa altura... teremos de entrar em negociações e haverá mais pressões para isso na Alemanha, também nos Estados Unidos. Ainda esta semana, no New York Times, houve um artigo escrito por um intelectual pedindo ao governo Biden para intervir diretamente para pedir ao Sr. Zelensky que negoceie seriamente. Assim, temos certamente pressão social nas grandes potências Alemanha, Estados Unidos França, no sentido de uma espécie de solução pacífica ou solução negociada.

Deixe-me voltar à questão da eficácia do Tribunal Criminal Internacional. Podemos acreditar nessa eficácia, se países como os Estados Unidos não ratificarem o Tribunal Criminal Internacional?

Sim, é uma questão muito importante, uma questão legítima e de eficácia. É uma questão de legitimidade, especialmente agora, em que os Estados Unidos estão a ajudar a acusação no Tribunal Criminal Internacional, contra a Rússia. E assim as pessoas perguntam: mas vocês, americanos, não fazem parte do tribunal. Então porque é que ajudam agora uma investigação? Por isso, parece ser uma espécie de medida anti-russa. Não parece ser objetiva e imparcial, e este, portanto, é um dos nossos... digamos, um dos nossos pontos fracos ocidentais. Os Estados Unidos não fazem parte dele. Então porque é que eles se importam de todo? Se tivéssemos uma investigação contra os soldados dos Estados Unidos no Afeganistão ou Iraque, então eles prefeririam dizer, vamos fechar este tribunal, sabe? Por isso, há aqui uma questão de credibilidade.

Em 2017, foi nomeado para servir como juiz do tribunal especial do Kosovo. O que é que este tribunal conseguiu até agora?

Na verdade, não posso responder a qualquer pergunta sobre o Tribunal Especial para o Kosovo, lamento, mas temos um porta-voz oficial. Por isso, não posso falar em nome do KSC.

Deixe-me recuar alguns anos. Em 2011, quando argumentou que o assassinato de Osama bin Laden foi ilegal e moralmente duvidoso. Gostaria de lhe perguntar se mantém essa posição e porquê?

Bem, eu diria mesmo que tenho esta posição como uma posição mais forte. Escrevi na minha última publicação que o assassinato do Sr. al-Zawahiri em Cabul foi ainda mais ilegal porque já não estamos em conflito armado com o Afeganistão. Sabe, não podemos viver num mundo onde certas potências dizem que se trata de um terrorista e matam-no; isso poderia acontecer em Lisboa. Eles matariam alguém como o Professor Mendes que está ali. Matá-lo-iam porque dizem que é um terrorista. Se estamos num mundo em que certas pessoas podem definir quem é terrorista ou não, estamos perdidos. Existem certas regras e o que deve acontecer com os terroristas é capturá-los e processá-los e fazer um julgamento justo com eles. E a propósito, tivemos uma situação perigosa: os russos mataram - eles não o disseram, mas sabemos que mataram - em Berlim Tiergarten, um dissidente da Geórgia e o tipo foi condenado em Berlim a prisão perpétua. Na verdade, este tipo de assassinatos executados pela Rússia leva-nos a condenar os perpetradores, enquanto o mesmo é feito pelos Estados Unidos sob o pretexto da guerra contra o terrorismo. E o nosso governo, falando do nosso governo, fica simplesmente em silêncio. Eles nem sequer questionam isto. Isto esteve melhor com o governo Merkel. Agora, ninguém diz nada. E sobre a Ucrânia, todos estão na Aliança da Ucrânia, e muitas pessoas dizem algo na Alemanha, mas principalmente intelectuais; os políticos deste governo estão apenas silenciosos.

Não se trata apenas dos EUA ou da Rússia. Podemos recordar que Israel também fez muitas mortes extrajudiciais, assassínios seletivos contra pessoas do Hamas, por exemplo...

É claro que há muitas, muitas questões. Temos os crimes cometidos em diferentes conflitos e o argumento de algumas pessoas como eu é: 'temos de ser objetivos, e temos de investigar cada crime, temos de chamar crime ao crime, e não podemos fazer a diferença se os russos cometem crimes e eles certamente cometem crimes'. Eles começaram uma invasão, isso é um crime de agressão. Eles cometem crimes de guerra. Está bem, podemos julgar estes crimes, mas também temos de processar e investigar os crimes cometidos pelos nossos aliados.

Em 2015, relativamente ao genocídio arménio, questionou se era legalmente correcto considerá-lo genocídio, salientando que era necessário provar a intenção destrutiva por parte dos governos otomanos... Poderíamos dizer o mesmo sobre Srebrenica?

Não, no caso de Srebrenitsa, claro, não há decisão de recurso do Tribunal Penal Internacional, como certamente sabe. É, talvez, um dos poucos genocídios, se não o único genocídio no mundo, em que temos um tribunal penal internacional que sustentou que se tratou de um genocídio. Sim. Portanto, esta é uma situação única, não temos isto para o genocídio arménio. Não o temos para o genocídio alemão. Na Namíbia, chamamos a isto genocídio, alguns dizem que os russos cometeram genocídio na Ucrânia, mas como advogados, só podemos chamar genocídio a algo se um tribunal o definiu como tal, e nós só temos esta definição e esse é o nosso grande problema: os sérvios não o reconhecem.

Mas portanto, até agora, não podemos dizer que há um genocídio na Ucrânia...

Não, não podemos dizer isso. Podemos discuti-lo, evidentemente, como advogados, se os elementos da ofensa tiverem sido cometidos. Mas claro, temos sempre o problema de estar em Lisboa ou em Berlim, não estamos no terreno, sabe, e temos de ter uma investigação. Não estamos a investigar. Estou fora. Estou no estrangeiro. Todos nós não sabemos exatamente quais têm sido os planos para certas mortes. O facto de ter pessoas mortas num determinado país não responde à pergunta: que tipo de crime foi cometido e por quem.