Áustria anuncia confinamento total. Vacina passa a ser obrigatória em fevereiro

A Áustria torna-se agora o primeiro país da União Europeia a adotar uma medida com este grau de severidade

Foi imposto à população austríaca, incluindo as pessoas já vacinadas contra a Covid-19, um confinamento a partir da próxima segunda-feira, dia 22 de novembro.

A decisão foi tomada dada a intensidade do ressurgimento da pandemia no país, de acordo com o chanceler, Alexander Schallenberg.

Depois de ter estabelecido, há poucos dias, o confinamento para não vacinados, a Áustria torna-se agora o primeiro país da União Europeia a adotar uma medida com este grau de severidade.

Após uma reunião com as autoridades regionais de saúde, Schallenberg anunciou ainda que a vacinação contra o coronavírus será obrigatória na Áustria a partir de 1 de fevereiro de 2022, avança a AFP.

