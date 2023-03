Governo francês resiste a duas moções de censura

© Bertrand Guay/AFP

Por Gonçalo Teles 20 Março, 2023 • 18:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As duas moções de censura a que o Governo francês foi sujeito esta segunda-feira foram chumbadas com 278 votos, menos nove do que os necessários para garantir uma maioria na Assembleia Nacional do país, e com 94.

Assim, confirmou a presidente da Assembleia, Yael Braun-Pivet, foi aprovada a reforma do sistema de pensões.

Ouça a reportagem da correspondente da TSF em Paris, Lígia Anjos 00:00 00:00

O primeiro documento, apresentado pelo centrista Charles de Courson foi apoiado pelos deputados do Nupes, do Rassemblement national, pela maioria dos parlamentares do LIOT e por alguns deputados dos Républicains e não inscritos, mas ficou aquém da maioria de 287 necessária para a aprovação.

A segunda moção, apresentada pela União Nacional, da extrema-direita francesa, conseguiu apenas 94 votos favoráveis.

Em dois meses, a primeira-ministra Elisabeth Borne conseguiu atravessar 12 moções de censura, nomeadamente para validar o Orçamento do Estado para 2023.

Mais de cem moções de censura foram lançadas desde 1958: apenas uma foi adotada, em 1962, contra a eleição do Presidente da República por sufrágio universal, fazendo cair o governo Pompidou.