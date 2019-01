Costa e Rio dão-se bem ou é um mito? Palavras de Costa são um "seguro de vida"

As palavras de António Costa sobre a crise interna do PSD são "uma espécie de tentativa de seguro de vida ao próprio Rio Rio", considera Hugo Soares.

O social-democrata sentou-se esta no lugar de Luís Montenegro no programa "Almoços Grátis", que optou por não participar esta semana, e ironizou as palavras do primeiro-ministro.

"É um dos maiores mitos urbanos criados na sociedade portuguesa e assenta, basicamente, no facto de eu e o Dr. Rui Rio nos darmos bem porque nos conhecemos na Assembleia, onde tivemos relações cordiais, e depois durante vários anos coincidimos: eu enquanto presidente da câmara de Lisboa e ele como presidente da câmara do Porto", disse António Costa.

Foi a primeira vez que o chefe de governo se manifestou sobre a crise no PSD, nota Hugo Soares, "quando sabe que um conjunto muito grade de pessoas considera que Rui Rio tem funcionado como uma espécie de muleta do Partido Socialista".

"Eu não quero o meu partido nesta posição de subalternação do PS - quero combater o PS."

Se Rui Rio tivesse a mesma "força e coragem" com que se opõe a militantes sociais-democratas relativamente aos seus adversários, ao PS e a António Costa, "não estávamos hoje a discutir a liderança do PSD", considera o social-democrata, apoiante assumido de Montenegro.

"Não metam o Partido Socialista ao barulho, matem-se sozinhos", responde-lhe Carlos César.

Rio "sabe que perderia"

Hugo Soares considera ainda que Luís Montenegro devia ter sido convidado para falar no Conselho Nacional.

Questionado sobre as declarações de Miguel Relvas à TSF nesse sentido, admite que "um caso como este poderia merecer esse reflexão por parte da mesa".

"Não tendo Luís Montenegro assento no Conselho nacional não deixaria de fazer sentido que lhe fosse feito esse convite."

Os apoiantes do presidente do PSD têm dito que "a moção de confiança for aprovada no conselho nacional é uma derrota para Luís Montenegro", nota. Ora, Luís Montenegro não tem nenhuma moção a votos - "este é o desafio de Rui Rio no Conselho Nacional."

"Rui Rio sabe que perderia uma eleição direta e por isso não a quis", argumenta.

Convocado para esta quinta-feira, às 17h00, no Porto, o Conselho Nacional vai decidir se mantém ou não a confiança política na atual direção.

"O PSD só tem a ganhar com esta clarificação", defende Hugo Soares. O partido vai sair do Conselho Nacional mais forte e mais unido.

Não há motivo para polémicas, defende. "Estes processos são normalíssimos, devíamos encarar com toda a naturalidade o que está a acontecer."

Com Nuno Domingues e Anselmo Crespo

