"Luís Montenegro devia ter sido convidado para falar no Conselho Nacional"

É a primeira vez que fala sobre a guerra interna que está aberta no PSD. Miguel Relvas é muito duro nas críticas a Rui Rio, que acusa de ter tornado o PSD "num partido irrelevante." Em entrevista exclusiva à TSF, o ex-dirigente diz que "a liderança de Rui Rio não se conseguiu afirmar como alternativa" e lembra que o PSD "não se acomoda aos líderes. É um partido, por definição, insatisfeito."

Relvas acusa Rui Rio de ter escolhido "o caminho mais fácil para vencer esta disputa interna", ao pedir uma moção de confiança ao Conselho Nacional já que Luís Montenegro "não desfiou nem o Conselho Nacional, nem a Comissão Política. Desafiou o líder do partido."

"Discussão do voto secreto repugna-me"

Convocado para esta quinta-feira, às 17H, no Porto, o Conselho Nacional vai, ainda assim, decidir se mantém ou não a confiança política na atual direção. E uma das dúvidas que subsiste é a de saber de que forma vai decorrer essa votação. Miguel Relvas diz que nunca pensou "ver a questão do voto secreto em cima da mesa." À TSF, o ex-secretário geral do partido considera este debate "repugnante" e avisa que "quem tem medo do voto secreto, não pode vir a público atacar os seus adversários."

Mas há outra questão igualmente importante para Miguel Relvas: a de saber se Luís Montenegro devia, ou não, ter sido convidado para falar aos conselheiros. À TSF, Relvas considera que o mais correto seria dar a Montenegro a oportunidade de "expor as suas razões ao lado do Dr. Rui Rio.

"É desigual porque o presidente apresentará as suas razões e Luís Montenegro não terá essa oportunidade."

"O que se passa no PSD é perfeitamente natural"

Miguel Relvas não vê nada de anormal no momento interno que o PSD está a viver. O ex-dirigente nacional puxa, aliás, pela memória para lembrar que "já houve outros líderes que viram a sua liderança questionada no passado", nomeadamente Durão Barroso que "teve um congresso violentíssimo e onde se afirmou" para depois "ganhar as Legislativas um ano depois."

Relvas afirma-se como um dos que não quer "um PSD não irrelevante nem muleta do Partido Socialista" e considera que o partido ainda vai muito a tempo de vencer as eleições deste ano: "Eu acredito verdadeiramente que as eleições deste ano não estão perdidas, se alterarmos os protagonistas", afirmou à TSF.

Neste momento está tudo nas mãos do Conselho Nacional desta quinta-feira. Mas uma coisa é certa, para Miguel Relvas: "Se Rui Rio não for capaz de vencer esta moção de confiança, não lhe resta outro caminho que não seja marcar eleições diretas no partido."

Miguel Relvas é o convidado de Paulo Baldaia e David Dinis, no "Às onze no Café de São Bento", desta quinta-feira, que vai acompanhar o Conselho Nacional do PSD.

