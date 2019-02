Rio considera que remodelações mostram ausência de "rumo" do Governo

"Nestes três anos e muito, já houve seis remodelações de Governo e mudaram dez ministros e 21 secretários de Estado. Não é possível uma governação estabilizada quando fazemos estas alterações em tão pouco tempo. Objetivamente, um governo que muda todas estas vezes demonstra falta de rumo. Não há uma política estruturada. Há uma resposta ao quotidiano", afirmou Rui Rio aos jornalistas, na sede distrital do Porto do PSD, após uma reunião com a Confederação Nacional das Associações de Pais.

O líder do PSD afirmou que as expectativas em relação à remodelação governamental desta segunda-feira "não são nenhumas", alertando para um certo "afunilamento", pois no Conselho de Ministros, "pela primeira vez na história de Portugal, senta-se marido e mulher e agora pai e filha".

O primeiro-ministro fez mais uma remodelação no Executivo, a quarta desde o início da legislatura. Promoveu três secretários de Estado a ministros e chamou o número dois de Fernando Medina na Câmara de Lisboa.

As eleições Europeias desencadearam uma remodelação no Governo de António Costa, na qual Pedro Marques e Maria Manuel Leitão Marques saem do Executivo para a entrada de Pedro Nuno Santos, Mariana Vieira da Silva e Nelson de Souza.

PSD vota a favor da moção de censura

Sobre a moção de censura do CDS ao Executivo, que vai ser discutida esta quarta-feira, no Parlamento, o PSD vai apoiar os centristas, apesar de considerar que "não tem qualquer efeito prático".

A notícia foi avançada esta segunda-feira pela Renascença e confirmada à TSF por David Justino, presidente do Conselho Estratégico do PSD.

LEIA MAIS:

- António Costa faz mudanças pela quarta vez na legislatura. Conheça as novas caras do Executivo

- PSD vai votar a favor da moção de censura do CDS ao Governo