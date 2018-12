"Manifestação dos coletes amarelos é populista e anárquica"

Uma manifestação que "está deslocada das necessidades e anseios dos trabalhadores". Para Arménio Carlos, não há muitas dúvidas sobre o verdadeiro valor da manifestação dos coletes amarelos - "é um aproveitamento da extrema-direita para ocupar espaço."

No programa da TSF " Às Onze no Café de São Bento ", Arménio Carlos fez questão de sublinhar a participação da extrema-direita numa manifestação que, segundo o líder sindical, está a utilizar as reivindicações da esquerda para influenciar algum tipo de participação da extrema-direita no país - não sendo, sequer, uma manifestação coerente.

O líder da CGTP vê ainda a manifestação que arranca esta sexta-feira de manhã como populista e anárquica porque "vai para todos os lados" e apenas tem a intenção "atacar os partidos políticos e reduzir a participação deles no parlamento".

Na entrevista a David Dinis e a Paulo Baldaia, Arménio Carlos deixou ainda um aviso sobre a manifestação dos coletes amarelos - segundo o alerta do líder sindical, a manifestação pode mesmo virar-se contra os interesses das pessoas.

LER MAIS:

- Centrais sindicais demarcam-se dos protestos dos "coletes amarelos" portugueses

- Coletes amarelos: dos locais autorizados para protestos aos conselhos da polícia

- "Não vamos apoiar desacatos." O que querem os coletes amarelos portugueses?

- "O património é nosso." Coletes amarelos pedem manifestação pacífica