Miguel Relvas diz que Passos pode voltar "se as novas gerações falharem"

Numa manhã de nevoeiro ou noutro dia qualquer. Poderá Passos Coelho voltar a um lugar onde já foi feliz? "Não está inibido" , responde Miguel Relvas. E se há alguém que conhece o ex-primeiro ministro é o homem que o ajudou a chegar à liderança do partido e que o acompanhou no governo. Nem Passos Coelho, "nem Paulo Portas", explica o ex-secretário geral do PSD, que num olhar retrospetivo, faz uma avaliação "muito positiva do que fizeram pelo país."

Mas em que circunstâncias pode Passos voltar ao PSD? Relvas acredita que esse cenário só se coloca "se as novas gerações não estiverem à altura das suas responsabilidades e se não forem capazes de se assumirem", afirmou no programa da TSF, "Às Onze no Café de São Bento."

Um cenário pouco provável, acrescenta Miguel Relvas, já que "o centro-direita e a direita têm dois ativos que, a qualquer momento, podem ajudar (o partido) a recuperar: Miguel Pinto Luz e Luís Montenegro."

Para já, foi Luís Montenegro que marcou uma posição ao desafiar Rui Rio. E "fez bem", considera Miguel Relvas, que elogia o "ato corajoso" do ex-líder da bancada do PSD, ainda que lhe aponte um crítica: "devia ter-se preparado melhor."

Miguel Relvas defende que Luís Montenegro teve um "ato corajoso"

Ainda assim, Relvas considera que a experiência pode ser útil a Montenegro no futuro. "Gostaria que as novas gerações tivessem a sua oportunidade." É a lei da vida, sublinha Relvas: "os que saem só voltam se os que lhes sucedem, falharem."

Para os mais velhos - em idade e na política - haverá sempre outros lugares, considera Miguel Relvas: "Passos Coelho pode vir a ser um candidato a Presidente da República, nos próximos anos, ou Marques Mendes", conclui.

Leia mais:

- Acompanhe o Conselho Nacional em direto

- Cobardes, incoerentes e imaturos. O que Rio chamou aos críticos nas entrelinhas

- "Rio combate mais depressa os companheiros do que António Costa"

- Montenegro está mesmo ali ao lado e disponível para falar no Conselho Nacional